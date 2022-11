Kung Fu Panda/ Su Italia 1 il film d’animazione con la voce di Fabio volo

Kung Fu Panda, film di Italia 1 diretto da John Stevenson e Mark Osborne

Kung Fu Panda va in onda su Italia 1 oggi, sabato 26 novembre, in prima serata a partire dalle ore 21:20. Questo film di animazione per bambini è stato prodotto nel 2008 dalla DreamWorks Animation con la regia di John Stevenson e Mark Osborne. Mentre la colonna sonora del film è affidata a Hans Zimmer e John Powell, gli effetti speciali del cartone animato sono a cura di Markus Manninen.

Nella versione originale, il cartone è doppiato da attori del calibro di Jack Black, Dustin Hoffman e Angelina Jolie, che nella versione italiana diventano Fabio Volo, Eros Pagni e Francesca Fiorentini.

Kung Fu Panda, la trama del film

Passiamo alla trama di Kung Fu Panda. Po, panda impacciato e pigro, è il giovane protagonista del cartone ambientato nell’antica Cina. Qui Po fa il cameriere nel ristorante di suo padre, che lo ha adottato sin da cucciolo e vuole lasciargli in eredità l’attività di famiglia. Ma inspiegabilmente, Po diviene Guerriero Dragone, vincendo il premio messo in palio da Oogway, il più grande maestro vivente di Kung Fu In Cina.

A lui si contrappone Thai-Lung, discepolo di un ex allievo del maestro, intenzionato a disseminare il panico del paese. Nessuno riesce a fermarlo e così Po si mette sulle sue tracce per batterlo. Se all’inizio lo scontro si presenta impari e destinato a fallire, con determinazione e grazie all’incoraggiamento del suo maestro, Po riuscirà a cambiare le carte in tavola.

