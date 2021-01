Kung Fu Panda/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della DreamWorks

Kung Fu Panda va in onda oggi, sabato 9 gennaio, su Italia 1 dedicherà la sua prima serata ad un film a cartoni animati molto amato da grandi e piccini a partire dalle ore 21.20. È tratto da un soggetto di Ethan Reiff e Cyrus Voris, con la sceneggiatura di Jonathan Aibel e Glenn Berger, la produzione della DreamWorks Animation, la distribuzione in Italia della Universal Pictures, il montaggio di C.K. Horness e le musiche di Hans Zimmer e John Powell. La regia è stata curata dallo statunitense Mark Osborne e dal britannico John Stevenson. Il primo ha vinto un Annie Award e sfiorato l’Oscar in due occasioni, mentre il secondo ha ricevuto una nomination proprio per Kung Fu Panda insieme ad Osborne. Molto importante è anche il parterre di doppiatori, capeggiato da Jack Black.

Quest’ultimo ha ricevuto due candidature ai Golden Globe per School of Rock e Bernie. Viene affiancato da Dustin Hoffman, vincitore di due Oscar per Kramer contro Kramer e Rain Man – L’uomo della pioggia. C’è anche Angelina Jolie, a sua volta vincitrice dell’ambita statuetta grazie a Ragazze interrotte. Ci sono anche Lucy Liu, Jackie Chan e Seth Rogen, mentre tra i doppiatori italiani segnaliamo Fabio Volo, Eros Pagni, Francesca Fiorentini, Angelo Maggi e Roberto Draghetti.

Kung Fu Panda, la trama del film

La trama di Kung Fu Panda si apre con la presenza di Po, un panda sbadato che vive nella Valle della Pace. Fa il cameriere presso il chiosco di spaghetto di Ping, suo papà adottivo che auspica che lui possa seguire le sue orme. In realtà, Po vuole diventare un esperto di kung fu. Riesce ad ottenere l’ambito riconoscimento di Guerriero Dragone da parte del maestro saggio Oogway. Quindi, Po deve vedersela con il temibile Tai Lung, scappato dalla prigione in cui era rinchiuso allo scopo di ottenere poteri straordinari grazie alla Pergamena del Drago.

Nonostante alcune umiliazioni, il panda continua a coltivare il suo sogno con l’aiuto di Shifu, che lo fa diventare un ottimo guerriero con alcune tecniche alternative. Tai Lung distrugge i Cinque Cicloni e solo Po, ormai, può fermarlo.

Dopo aver perso fiducia a causa della pergamena rimasta bianca, Po torna al tempo e aiuta Shifu a fronteggiare Tai Lung, salvandolo per un pelo. Tai Lung ruba la pergamena a Po e scopre che non garantisce alcun potere. Il cattivo se la prende col Panda, che però riesce a mandarlo nel Regno degli Spiriti e a sconfiggerlo. Po e Shifu sono riusciti, così, a riportare la pace nel loro territorio.

