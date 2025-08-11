Kursk, storia vera del film diretto dal regista Thomas Vinterberg e con protagonisti Léa Seydoux e Colin Firth sul terribile incidente sottomarino

Stasera su Rete4 andrà in onda il film Kursk che è diretto da Thomas Vinterberg e tratto dal libro ‘A Time to Die’ scritto da Robert Moore. Nel cast figurano attori del calibro di Léa Seydoux, Colin Firth e Max von Sydow e si racconta la storia vera del disastro del sottomarino nucleare nel Mare di Barents durante un’esercitazione nel 2000.

Qual è più precisamente la storia vera dietro alla pellicola in questione? Il suddetto disastro è avvenuto il 12 agosto 2000 durante un’esercitazione. Ci fu una prima esplosione e poi un secondo scoppio esattamente 135 secondi dopo. La causa? Le indagini dissero che fu tutta colpa di un siluro difettoso: le informazioni svelano, infatti, che l’involucro del siluro in questione perse perossido di alto livello (HTP) all’interno del tubo lanciasiluri, il che innescò un’esplosione potentissima. Fu una vera e propria tragedia che portò alla morte dell’intero equipaggio, tranne 23 marinai che si nascosero nel nono compartimento, cercando di resistere in attesa del salvataggio. Dopo più di sei ore, però, consumarono tutta la riserva d’ossigeno disponibile.

Kursk: di cosa parla il film con Léa Seydoux e Colin Firth

Ecco la trama del film Kursk in onda stasera su Rete4 dalle 21.20 in poi: l’equipaggio del moderno sottomarino denominato Kursk viene colpito prima da un guasto al siluro e poi da un secondo scoppio che squarcia lo scafo, arrivando ad affondare oltre i cento metri di profondità. I sopravvissuti sono solamente ventitré. Le famiglie lottano contro il silenzio delle autorità mentre il governo russo vuole solo proteggere i segreti militari.

Il film è diretto dal regista premio Oscar Thomas Vinterberg (suo è il bellissimo Druk), scritto da Robert Rodat e con un cast che comprende Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth e Max von Sydow. Se non si riuscisse a vedere la pellicola sul piccolo schermo nessuna paura perché lo si può vedere anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

