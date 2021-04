Kurt Cobain, 27 anni fa moriva il leader dei Nirvana/ Depressione, droga e suicidio

Kurt Cobain moriva oggi, 27 anni fa, all’età di 27 anni. Numeri che ricorrono e che incorniciano la carriera breve, fulminea, ma estremamente significativa di uno dei cantautori e musicisti più grandi di tutti i tempi, conosciuto universalmente come il frontman del gruppo rock Nirvana e per il suo straordinario talento nelle vesti di chitarrista. Era nato ad Aberdeen (Washington) il 20 febbraio 1967 e a soli vent’anni, nel 1987, diede vita ai Nirvana, in compagnia di Krist Novoselic e Aaron Burckhard, conquistando gli States a partire da Seattle.

Il successo di Kurt Cobain e dei Nirvana giunse in seguito alla firma con l’etichetta “DGC Records”, che proiettò la band all’interno di una dimensione internazionale, che fu abbracciata per la prima volta con “Smells Like Teen Spirit”, singolo estratto dal loro secondo album, intitolato “Nevermind” e datato 1991. Fra i successi più grandi dei Nirvana, scritti dallo stesso Cobain, spiccano “About a Girl”, “In Bloom”, “Come as You Are”, “Lithium”, “Polly”, “Something in the Way”, “All Apologies” e “Heart-Shaped Box”.

KURT COBAIN, 27 ANNI FA MORIVA LA VOCE DEI NIRVANA

Kurt Cobain, negli ultimi anni della sua vita, si trovò ad affrontare alcuni problemi che turbarono la sua esistenza, a cominciare dalla depressione e dalla dipendenza dall’eroina, sino al matrimonio con la musicista Courtney Love. Un mese prima di morire, andò in overdose con un mix di champagne e Rohypnol, per poi entrare a fare parte di un programma di disintossicazione. Tuttavia, l’8 aprile del 1994 il leader dei Nirvana fu trovato privo di vita nella sua abitazione di Seattle. Aveva 27 anni soltanto e la polizia stabilì, in seguito ad alcuni accertamenti, che il ragazzo si era suicidato tre giorni prima, ferendosi alla testa. Numerosi i riconoscimenti postumi attribuiti al cantante, con la rivista “Rolling Stone” che lo ha inserito nelle top 100 dei più grandi cantautori, dei più grandi chitarristi e dei più grandi cantanti di tutte le epoche. Addirittura, MTV l’ha posto in settima posizione nella speciale graduatoria delle più grandi voci musicali di sempre, mentre nel 2006 “Hit Parader” lo collocò in ventesima piazza tra i 100 più grandi cantanti metal di sempre.

