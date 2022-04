KURT COBAIN/ All’asta la chitarra Fender Mustang del video ‘Smells like teen spirit’

Fa sempre un po’ tristezza quando le chitarre dei nostri eroi vengono messe in vendita in un’asta, soprattutto quando è il caso di artisti morti come Kurt Cobain. Non sappiamo infatti se avessero gradito che i loro amati strumenti finissero nelle mani di uno sconosciuto e poi c’è anche l’aspetto economico. Proprietaria dei suoi bene è infatti la vedova Courtney Love che si disfa di questi che non sono semplici oggetti per farci un guadagno. La tristezza scema un po’ quando vediamo che una parte del ricavato, non sappiamo quanto, verrà devoluta all’iniziativa “Kicking the Stigma” fondata dalla famiglia del proprietario degli Indianapolis Colts Jim Irsay che sensibilizza sui disturbi della salute mentale. L’asta si terrà infatti dal 20 al 22 maggio, mese dedicato al Mental Health Awareness, durante il “Music Icons” di Julien’s Auctions all’Hard Rock Cafe di New York e anche online. Si tratta di una chitarra unica: è la Fender Mustang del 1969, molto rara, che il leader dei Nirvana suona durante il celeberrimo videoclip del suo brano più famoso, Smells like teen spirit. Si calcola che il prezzo iniziale possa variare dai 600 agli 800mila dollari, una cifra enorme che senz’altro si alzerà durante l’asta.

La chitarra, per mancini, è disponibile in una finitura blu Competition Lake Placid con una paletta abbinata e Cobain la considerava la sua preferita. Nell’ultima intervista prima di morire con la rivista Guitar World, aveva detto: “Sono mancino e non è molto facile trovare chitarre per mancini di alta qualità a prezzi ragionevoli. Ma tra tutte le chitarre del mondo, la Fender Mustang è la mia preferita. Ne ho possedute solo due.” La chitarra era stata esposta al MoPOP Museum of Pop Culture di Seattle. Attualmente un modello di questa chitarra costa tra i 1500 e i duemila dollari. Il presidente della casa d’aste ha sottolineato: “Vedere questa chitarra leggendaria, una delle chitarre culturalmente più significative e storicamente importanti non solo dell’eredità di Kurt Cobain e dei Nirvana ma in tutta la storia della musica rock, in vendita alla nostra casa d’aste è stato uno dei nostri più grandi privilegi e onorificenze più illustri. Raramente gli oggetti di proprietà personale di Kurt Cobain diventano disponibili per la vendita pubblica”. In realtà ci saranno altri oggetti di proprietà del musicista scomparso in vendita all’asta tra cui la sua vettura, una berlina 4 porte Dodge Dart 170 del 1965 che lui chiamava “Baby blue”. Sarà messa in vendita tra i 400 e i 600mila dollari. Negli ultimi trent’anni da quando Cobain è morto la vettura era stata di proprietà della sorella Kim. Non solo: sarà messo in vendita anche l’iconico maglione a maniche corte che Cobain indossava sempre nel video di Smells like teen spirit, dai 6mila agli 8mila dollari. E per finire anche un paio di scarpe Converse Jack Purcell in tela nera che erano di proprietà e indossate da Kurt Cobain. La scarpa sinistra ha su la scritta “Fuhgawz” e la scarpa destra “Foogauzie”. Questo articolo andrà in vendita tra i 2mila e i 4mila dollari. Insomma: Kurt Cobain messo a nudo e privato della sua chitarra preferita…

