Kurt Galea, chi è il fidanzato Emma Muscat/ La cantante:”Con lui rido molto e poi…”

Da diversi mesi Kurt Galea è fidanzato con Emma Muscat, l’ex cantante di Amici ora protagonista ad Eurovision Song Contest 2022. Ma cosa sappiamo sulla dolce metà dell’artista? In realtà molto poco, se non che il ragazzo ha letteralmente conquistato il cuore di Emma Muscat in un momento non semplice della sua vita. L’ex concorrente di Amici, recentemente ospite a Verissimo da Silvia Toffanin ha speso parole al miele per il suo fidanzato, arrivato dopo la rottura con Biondo.

In quel momento Emma Muscat aveva il cuore a pezzi, ma grazie a Kurt Galea è riuscita a ritrovare il sorriso e la serenità sentimentale. “lo lo amo tantissimo. È una persona che mi sostiene tanto, con lui rido molto. Avevo il cuore a pezzi e poi finalmente è arrivato lui…”, ha raccontato.

Chi è Kurt Galea, il fidanzato maltese di Emma Muscat

Kurt Galea non fa parte del mondo dello spettacolo, ma in comune con la sua giovane fidanzata Emma Muscat ha l’essere originario di Malta. Non è chiaro che tipo di lavoro svolga il ragazzo, ma sappiamo che è diventato “famoso” grazie alla storia con la cantante. Non potrebbe essere diversamente, dato che l’ex concorrente di Amici è diventata molto popolare nel corso degli anni e adesso sta allargando i suoi orizzonti con Eurovision 2022 per rappresentare proprio Malta. Ciononostante la Muscat continua ad essere molto legata all’Italia, dove ha spiccato il volo nel 2018. “Sono molto grata all’Italia per tutto l’affetto che mi ha sempre dimostrato, la considero come la mia seconda casa”, aveva appunto detto nell’intervista a Verissimo.

