Dopo aver preso parte ad Amici di Maria De Filippi, dove si era fidanzata con il compagno di avventura Biondo, Emma Muscat ha trovato un nuovo amore nel 2019, dopo la fine della storia con il cantante italiano. L’artista maltese si è legata infatti a Kurt Galea, con il quale ha una storia importante, a tal punto da decidere di mettere al mondo un figlio con lui. La cantante di Malta, nel marzo del 2025 ha annunciato di aspettare il sui primo figlio, appunto dal compagno Kurt. A presentarlo, qualche anno fa a Verissimo, era stata proprio Emma: “Sono molto innamorata di lui. È un’anima pura, mi sostiene e quando siamo insieme rido tantissimo, mi dà gioia”.

Emma Muscat ha conosciuto Kurt Galea dopo la fine della sua storia con Biondo. La cantante non ha infatti nascosto che dopo essere stata lasciata aveva il cuore a pezzi: è arrivato poi Kurt che ha riportato il sole nella sua vita, facendole tornare il sorriso. Emma lo ha descritto in più occasioni come “la mia metà, il mio migliore amico, l’amore della mia vita”. I due hanno fatto sul serio fin da subito e lo dimostra il fatto che abbiano deciso di mettere al mondo un figlio, che Emma aspetta.

Kurt Galea, fidanzato di Emma Muscat: cosa fa nella vita

Non sono molte le informazioni sul conto di Kurt Galea, il fidanzato di Emma Muscat, che pare faccia il calciatore a Malta. Lui, infatti, è maltese, proprio come la cantante che ha partecipato ad Amici nel 2017, conquistando il pubblico italiano. I due sono molto legati e ad agosto diventeranno genitori: un bambino voluto e desiderato fortemente da entrambi, a consolidare la loro splendida coppia. “È un battito che ci ha cambiato la vita, riempiendo i nostri cuori di gioia e gratitudine. Un diamante cresce con me” aveva scritto lei nell’annunciare la gravidanza. Il fidanzato di Emma Muscat, a quel post, ha risposto: “Non vedo l’ora di fare questo meraviglioso viaggio con te”.