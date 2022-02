Kurt Zouma prende a calci e schiaffi il suo gatto/ Video choc: polizia indaga

Kurt Zouma, difensore del West Ham, si è reso protagonista di maltrattamenti nei confronti del suo gatto, che ha preso a calci e schiaffeggiato: un orrore indescrivibile, ripreso in un video divulgato sul web in esclusiva dalla testata “The Sun” e che vi consigliamo di non aprire se non volete imbattervi in immagini violente. Un gesto privo di qualsiasi giustificazione e da condannare senza tentennamenti, tanto che subito in Inghilterra è stata lanciata una petizione online da oltre 80mila firme tesa a chiedere l’incriminazione del giocatore francese di origini centroafricane.

Nella raccolta firme lanciata dall’Ong “Anti Animal Abuse” su Change.org si sottolinea che nel Regno Unito esistono “leggi contro gli abusi sugli animali che vanno applicate a tutti, ricchi o poveri, famosi o meno!” e viene anche richiesto di sottrarre all’affidamento del calciatore qualsiasi animale domestico. La polizia dell’Essex ha comunicato di avere avviato un’inchiesta urgente su segnalazione della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, un’Ong animalista. Peraltro, nel filmato si nota come Kurt Zouma possieda più di un gatto e tutti i felini presenti nella sua abitazione “sono stati portati per un controllo dal veterinario e poi rimarranno sotto protezione fino alla conclusione delle indagini”.

KURT ZOUMA MALTRATTA IL SUO GATTO: MULTATO DAL CLUB E “LICENZIATO” DA ADIDAS

Il comportamento del 27enne, che ha nel frattempo dichiarato che si è trattato di un incidente “isolato, che non si ripeterà e per il quale chiedo scusa”, è stato condannato dal West Ham al pagamento di un’ammenda che potrebbe sfiorare le 250mila sterline. A renderlo noto è stata proprio la società che milita in Premier League, reduce peraltro da un periodo tutt’altro che positivo in campionato, aggiungendo che si tratta dell’importo massimo applicabile a una sanzione, pari a due settimane dello stipendio.

Inoltre, Adidas ha rescisso l’accordo di partnership in essere col calciatore francese: “Abbiamo concluso le nostre indagini e possiamo confermare che Kurt Zouma non è più un atleta sotto contratto con l’Adidas”, hanno dichiarato i vertici della società tedesca.

West Ham ace Kurt Zouma filmed kicking and slapping his pet cat in horrific video pic.twitter.com/KucjtIzTCw — The Sun (@TheSun) February 8, 2022





