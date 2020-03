Kurzawa alla Juventus?/ Calciomercato, torna di moda il francese ma il Barcellona…

Il calciomercato Juventus ha le sue priorità, e ne stiamo parlando da giorni: il grande sogno resta forse il ritorno di Paul Pogba, per l’attacco si prova ad accelerare per Harry Kane ma poi ci sono altri nomi da tenere d’occhio (il sempreverde Mauro Icardi per esempio). Poi, la difesa: concentrandoci sugli esterni, restano da definire le posizioni di Alex Sandro e Mattia De Sciglio ma nel frattempo Fabio Paratici sta studiando il calciomercato alla ricerca di qualche potenziale acquisto. Con riferimento all’ex terzino del Milan, il nome è quello di Layvin Kurzawa: ricorderete che alla fine di gennaio lo scambio tra i due laterali bassi era cosa fatta, ma all’ultimo l’operazione si era arenata. Potrebbe tornare buona per luglio, ma a dirla tutta Kurzawa potrebbe arrivare alla Juventus anche senza la partenza di De Sciglio, o comunque le due trattative potrebbero non essere strettamente collegate.

Layvin Kurzawa si era affermato nel Monaco: la Juventus lo aveva incrociato in Champions League e ne era già rimasta colpita, appena prima il terzino era uno stabile componente dell’Under 21 francese e in quella stagione aveva conquistato la selezione maggiore. Il salto di qualità è arrivato con il passaggio al Psg, ma qui un grave infortunio gli ha fatto perdere parecchi mesi impedendogli di far parte della nazionale che avrebbe vinto i Mondiali in Russia. A Parigi non ha mai trovato la giusta continuità, e l’acquisto di Juan Bernat è stato un chiaro segno di come il terzino sinistro non fosse più centrale nel progetto; ultimamente Kurzawa è tornato a essere titolare nei piani di Thomas Tuchel, ma sostanzialmente il suo destino potrebbe comunque essere segnato. Una grande occasione per tutti, visto che il giocatore è in scadenza di contratto e di conseguenza si libererebbe a parametro zero. La Juventus, forte dei contatti avviati a gennaio, spera di essere in pole position.

KURZAWA ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, SI INSERISCE IL BARCELLONA

Il problema per la Juventus è che l’occasione di prendere Kurzawa a zero ha attirato inevitabilmente altre squadre: stiamo pur sempre parlando di un giocatore che ha messo insieme quasi 30 partite nelle coppe europee e 13 apparizioni in nazionale, abbastanza affidabile per essere lanciato come titolare. Il Barcellona per esempio, stando a quanto riporta Sport, ci starebbe facendo un pensiero e sarebbe addirittura in vantaggio nella trattativa: Jordi Alba comincia ad avere i suoi anni e Junior Firpo, arrivato in estate dal Betis, non ha mai trovato il giusto spazio non facendo il cambio di passo sperato. Vedremo allora come procederanno le cose, in questo momento è tutto fermo per l’emergenza Coronavirus ma nel frattempo le varie società stanno comunque avendo contatti per l’estate, potrebbero essere giorni decisivi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA