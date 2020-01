Kurzawa alla Juventus, De Sciglio al PSG/ Calciomercato: scambio a titolo definitivo?

Mattia De Sciglio al Paris St Germain e Layvin Kurzawa alla Juventus. Questo è lo scambio che potrebbe essere formalizzato nelle prossime ore. Le due squadre stanno lavorando infatti a questa operazione di calciomercato: le indiscrezioni lanciate da L’Equipe trovano conferme in questi ultimi minuti. Si parla di uno scambio di terzini a titolo definitivo, ma è da capire se ci saranno dei conguagli. Comunque la trattativa è in fase avanzata, infatti secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’affare potrebbe concludersi a breve. Oggi a Milano c’è stato infatti un incontro molto importante in tal senso. De Sciglio a Parigi presto potrebbe trovare Leonardo, che lo apprezza, mentre Kurzawa approderebbe alla Juventus come vice di Alex Sandro. Proprio il quotidiano francese fa sapere che i contatti tra il PSG e la Juventus sono in corso da giorni, ma la svolta ora è davvero vicina.

JUVENTUS, SCAMBIO DE SCIGLIO-KURZAWA COL PSG

Layvin Kurzawa sta preparando il trasferimento alla Juventus. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il terzino francese, il cui contratto è in scadenza a giugno e che nei giorni scorsi era stato corteggiato dall’Arsenal, starebbe programmando proprio l’approdo a Torino nei prossimi giorni. Leonardo invece dal canto suo non ha mai fatto mistero dell’interesse per Mattia De Sciglio, il quale può essere usato su entrambe le fasce. Pare che il club francese abbia allacciato da diversi mesi i contatti con l’entourage dell’ex Milan, il quale è attualmente infortunato. De Sciglio ha infatti riportato un problema agli adduttori, ma sta scalpitando per tornare in campo, anche perché all’orizzonte ci sono gli Europei. E dunque l’approdo al Paris St Germain, dove spera di trovare maggiore spazio rispetto a quello avuto nella Juventus, potrebbe rappresentare una svolta importante in tal senso per il terzino 27enne.

