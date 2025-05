L’ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia questa sera si giocherà la Champions con il suo Psg, nella speranza di alzarla contro l’Inter. Ma chi è l’attaccante georgiano che ha fatto prima impazzire il popolo azzurro e dopo ancora quello parigino? E soprattutto, cosa sappiamo della sua vita privata? Nell’ottobre del 2023, Kvara ha sposato Nitsa Tavadz, la fidanzata georgiana come lui. I due si sono detti “sì” nel Monastero di Samtavro, seguendo la tradizione del Paese. Abito bianco per entrambi, lui con il Chokha, vestito che tradizionalmente indossa lo sposo. Dopo il matrimonio Khvicha Kvaratskhelia è diventato papà: il figlio, Damiane, è nato nell’agosto del 2024.

Il piccolo è nato a Tiblisi, in Georgia, dove la moglie ha vissuto gli ultimi mesi della gravidanza. “Il giorno più felice della mia vita” ha scritto l’attaccante – all’epoca ancora al Napoli – postando una foto di Damiane, il bimbo nato dall’amore con Nitsa Tavadz. La moglie di Kvaratskhelia è giovanissima: ha 22 anni e studia medicina e per questo ha continuato a vivere in Georgia anche dopo il trasferimento del compagno prima al Napoli e poi al Psg. La coppia, molto riservata, pare che si conoscesse da ben prima di sposarsi, anche se il fidanzamento ufficiale sarebbe arrivato nel marzo del 2023.

Bellissima nonché giovanissima, la moglie di Kvaratskhelia posta spesso, sui social, foto in compagnia del marito. Da qualche tempo al suo feed di Instagram si è aggiunto anche Damiane, il bimbo nato dal loro amore che questa sera sarà con lei allo stadio, a Monaco, per fare il tifo per il papà, che sogna di alzare la Champions League.

Nel frattempo Nitsa, anche se continua a studiare medicina in patria, passa spesso del tempo a Parigi in compagnia del marito e del loro piccolo: un equilibrio certamente precario ma il loro amore sembra essere molto forte e in grado di superare tutto, anche la distanza.

