Kvaratskhelia via dal Napoli?/ Calciomercato, offerta monstre dal Psg: deciderà Conte (28 maggio 2024)

KVARATSKHELIA LASCIA IL NAPOLI? CALCIOMERCATO, IL PSG BUSSA

Kvhicha Kvaratskhelia potrebbe lasciare il Napoli: questa una grande notizia di calciomercato che arriva direttamente da Mamuka Jugelim, procuratore dell’esterno georgiano che ha appena concluso la seconda stagione con la maglia partenopea. Se la prima era stata favolosa, con tanto di premio di MVP di una Serie A dominata dalla sua squadra, la seconda ha visto Kvaratskhelia e il Napoli in enorme difficoltà: 37 punti in meno, quasi subito fuori dalla corsa allo scudetto, tre allenatori cambiati forse anche frettolosamente almeno per quanto riguarda Rudi Garcia, prestazioni di squadra e individuali lontanissime da quelle che avevano incantato tutta Europa sotto la gestione di Luciano Spalletti.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Antonio Conte, nuovo allenatore: 3 anni e 60 milioni! (ultime notizie, 28 maggio 2024)

Ora naturalmente si fanno considerazioni sul futuro a breve termine: il Napoli cederà sicuramente Victor Osimhen, ma potrebbe anche dare l’addio a Kvaratskhelia. Jugelim, parlando alla Gazzetta dello Sport, ha negato contatti diretti dall’Arabia Saudita ma rivelato come il Psg abbia messo sul piatto 100 milioni di euro per il suo assistito, dovendo sostituire Kylian Mbappé. Un’offerta monstre, ma che potrebbe non essere presa in considerazione: lo stesso agente del georgiano ha sottolineato che la decisione finale spetta ad Aurelio De Laurentiis, e dunque ora potrebbe iniziare un lungo tira e molla di calciomercato visto che stiamo parlando di certe cifre.

Gasperini nuovo allenatore del Napoli? Oggi il primo incontro/ Ottimismo per la permanenza (24 maggio 2024)

KVARATSKHELIA, DIPENDE DAL NAPOLI E CONTE

Dipenderà dal presidente, ma l’addio di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli potrebbe anche venire bloccato dal nuovo allenatore: in questo senso i partenopei potrebbero avere un ulteriore motivo per chiudere alla svelta con Antonio Conte che, come abbiamo scritto anche oggi, appare ormai il prescelto per sostituire Francesco Calzona e aprire il nuovo corso azzurro. Da quanto si apprende, secondo le indiscrezioni di calciomercato che sono circolate nei giorni scorsi appena il salentino si è sensibilmente avvicinato alla panchina del Napoli, Conte avrebbe fatto il nome di Kvaratskhelia tra quelli intoccabili nella sua rosa: comprensibile, visto che appunto già Osimhen (insieme a Piotr Zielinski) saluterà la compagnia.

Calciomercato Napoli News/ Luis Alberto nel mirino e per la porta c’è Skorupski (oggi 23 maggio 2024)

Resta poi da capire in che modo Conte utilizzerebbe il georgiano, si potrebbe presumere un 3-4-3 sulla scia di quello che aveva portato il suo Chelsea a vincere la Premier League; sia come sia, il Napoli ha fretta perché senza la nomina del nuovo allenatore rimarrà tutto in forse e anche le mosse di calciomercato seguiranno a ruota, di conseguenza 100 milioni dal Psg per Kvaratskhelia potrebbero rappresentare un bottino più che interessante anche per un profondo restyling alla rosa. I due annunci dunque potrebbero arrivare a stretto giro di posta, si tratta di aspettare i prossimi giorni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA