Kyle Cragle chi è?/ Contorsionista del Cirque du Soleil in finale a Tu si que vales

SCOPRI CHI È KYLE CRAGLE FINALISTA TU SI QUE VALES

Andrà in onda questa sera la finalissima di Tu si que vales 2020 su Canale 5 e cresce in queste ore l’attesa per scoprire chi si laureerà campione dell’edizione 2020 del talent show targato Mediaset. Fra i candidati alla vittoria finale spicca anche Kyle Cragle, contorsionista del Cirque du Soleil che lo scorso 31 ottobre ha letteralmente lasciato tutti a bocca aperta, giurati compresi, conquistando il pass diretto per l’atto conclusivo della trasmissione. Come ricorderete, il ginnasta lavora anche come make-up artist e come drag queen e si esibisce anche con i costumi tipici di quest’ultima professione. Sul palco ha incantato chiunque, tanto che immediati sono arrivati i quattro “sì” da parte di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, oltre ai complimenti di Sabrina Ferilli. Il pubblico, poi, ha deciso di premiare l’esibizione con un rotondo 100% che, unito alla standing ovation della giuria, ha qualificato il ragazzo direttamente alla finale, dove potrà certamente dire la sua e aspirare seriamente alla conquista della vittoria, che sarebbe indubbiamente meritata, alla luce di un talento tanto cristallino quanto difficilmente replicabile.

KYLE CRAGLE, ARTISTA DEL CIRQUE DU SOLEIL

Kyle Cragle, finalista di Tu si que vales 2020, oltre a vantare una notevole somiglianza con l’attore Jim Carrey, si è diplomato presso la scuola nazionale di circo di Montreal, in Canada, e vanta cinque anni di esperienza nella ginnastica artistica, due anni di esperienza nel power tumbling e nel trampolino elastico e 8 anni di esperienza nel settore circense. Specializzato nel contorsionismo e alla costante ricerca dell’equilibrio, con cui crea le sue performance, può inserire nel suo curriculum vitae anche il teatro e la danza. Attualmente si esibisce con il Cirque du Soleil. Della sua professione dice: “Una combinazione di forza e flessibilità mi permette di offrire una prestazione diversa da quella proposta dalla maggior parte dei contorsionisti. Guardatemi cambiare forma davanti ai vostri occhi, attraverso sequenze dinamiche o movimenti controllati, lasciandovi senza fiato nei momenti di quiete. Linee lunghe e nitide creano immagini pure, mostrando una performance ottimale che sicuramente lascerà una buona impressione sugli spettatori”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA