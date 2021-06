Kyle Gass “Vaccinated”/ Video pezzo dei Ramones “I Wanna Be Sedated”, un inno pro-vax

Il chitarrista statunitense Kyle Gass ha registrato ”Vaccinated”, una rilettura del classico dei Ramones ”I Wanna Be Sedated”. Con questa nuova chiave, l’ha resa un inno pro-vaccini, il testo adesso recita ”Twenty, twenty, twenty-four hours from now/ I’m getting vaccinated/ Waited so long that I wrote down this song/ I’m getting vaccinated”. Ad accompagnare la canzone, è stato pubblicato anche un divertente videoclip al quale hanno preso parte: Jack Black (socio di Kyle Gass nella band dei Tenacious D) nelle vesti di un infermiere con una siringa gigante, la leader degli Evanescence Amy Lee, il leader dei Toto Steve Lukather e i Danko Jones. In questo modo anche loro si aggiungono a quegli artisti che stanno usando il loro miglior mezzo comunicativo, la musica, per mandare un messaggio contro il Covid e a favore dei vaccini.

Kyle Gass tra gli altri artisti pro-vax

Kyle Gass è un altro musicista che si unisce alla lista delle tante altre star statunitensi che sostengono la campagna vaccinale avviata dal presidente Joe Biden e lo ribadiscono pubblicamente. Tra questi nomi ci sono anche quelli di Eddie Vedder, Jennifer Lopez, J Balvin, H.E.R. e Foo Fighters, che hanno preso parte all’evento in streaming dell’8 maggio ”VAX Live”, presentato da Selena Gomez, nato per sensibilizzare e aiutare l’accesso ai vaccini ovunque. A dimostrarsi, invece, un po’ scettico a riguardo è stato il leader dei Metallica, James Hetfield, durante una intervista rilasciata a The Fierce Life: ”Non sono sicuro di cosa può significare in futuro per quanto riguarda i vaccini. Sono un po’ scettico sul vaccino, ma sembra che la campagna vaccinale stia andando avanti, molte persone lo stanno ricevendo e ho molti amici che l’hanno fatto. Non sono del tutto sicuro a riguardo. Ma spero che non si arrivi a un punto in cui devi avere quel timbro Covid sul tuo passaporto o qualcosa del genere per poterti spostare”.

