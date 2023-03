Kyle Walker balla nudo in un locale e palpeggia una donna/ Video, rischia denuncia

Rischia guai seri il calciatore del Manchester City, Kyle Walker. Stando a quanto riportato dal tabloid britannico Sun, così come dimostrato anche dal filmato pubblicato su Twitter e che trovate qui sotto, il giocatore avrebbe tenuto dei comportamenti non proprio consoni con due ragazze mentre si trovava in un bar. Il giorno dopo la vittoria dei Citizens sul Newcastle coach Guardiola aveva concesso due giorni di riposo ai suoi, e il 32enne Kyle Walker aveva deciso di concedersi una bella bevuta assieme ad amici. Ad un certo punto però, il giocatore si è abbassato la tuta mostrando le parti intime, dopo di che ha iniziato a ballare in maniera scatenata con una delle donne di cui sopra, così come sottolineato dai colleghi di Fanpage, palpeggiandola e baciandola.

Tra l’altro non va dimenticato che Kyle Walker è sposato con Annie Kilner, ma nessuna delle presenti era la consorte del giocatore. Qualcuno deve aver denunciato l’accaduto e uno degli agenti della polizia del Cheshire, che starebbe indagando, ha fatto sapere: “Mercoledì 8 marzo, la polizia del Cheshire è stata informata di un video che circolava sui social media in relazione a un’esposizione indecente che si sarebbe verificata nell’area di Wilmslow. Le indagini in relazione all’incidente sono nelle prime fasi e al momento non sono stati effettuati arresti”.

KYLE WALKER NEI GUAI, UN TESTIMONE: “LE HA TOCCATO I SENI…”

Un testimone che ha assistito alla scena, rimasto volutamente anonimo, ha aggiunto: “È inquietante. La donna con cui Walker è non è sua moglie, ma lui si allunga e le tocca i seni. Ti chiedi se può peggiorare, poi tira fuori… in piena vista del bar e delle donne presenti. È profondamente preoccupante”.

Teresa Parker dell’associazione Women’s Aid ha rincarato la dose: “Che sia fatto per provocare, per una cosiddetta risata, o per intimidire, per le persone colpite da atti osceni possono esserci effetti a lungo termine, sconvolgimento e traumi. Può dare alla persona che si espone un senso di potere nella situazione. E se non ci sono ripercussioni, forse dà loro la sicurezza di vedere che possono farla franca”. Le forze dell’ordine dopo le indagini capiranno se ci saranno gli estremi per un’eventuale denuncia.

Ce dimanche, le latéral droit des Cityzens, Kyle Walker, a complètement dérapé dans un bar de Manchester. Bourré, il a trompé sa femme et il a baissé son pantalon plusieurs fois pour exhiber ses parties. Il risque 2 ans de prison pour exhibitionnisme. pic.twitter.com/VxnlMjB42y — Ben Fernandes (@benfeerr) March 8, 2023













