Kylie Jenner è incinta?/ “Aspetta il secondo figlio dal rapper Travis Scott”

Dopo mesi di speculazioni, dall’America arriva la conferma della gravidanza di Kylie Jenner che aspetterebbe il suo secondo figlio con il rapper Travis Scott. Secondo quanto riferito da TMZ, la Jenner è nelle prime fasi di una gravidanza che ha reso “entusiasta” tutto il clan Kardashian-Jenner, secondo quanto riportato per la prima volta da Page Six.

Al momento il sesso del futuro bebè è ancora un mistero, una volontà di Kylie che, d’altronde, finora avrebbe tenuto ben nascosto anche il pancione così come aveva già fatto durante la prima gravidanza. La 24enne starebbe cercando di avere un altro bambino da circa due anni: il desiderio era soprattutto quello di avere un figlio d’età non troppo distante alla primogenita, oggi di 3 anni, Stormi Webster.

Kylie Jenner incinta del secondo figlio? Il silenzio dell’imprenditrice

Kylie Jenner sarebbe incinta del suo secondo figlio. L’imprenditrice milionaria, d’altronde, non ha mai nascosto di desiderare una famiglia molto numerosa. Ad aprile, nel corso di una diretta Instagram, aveva appunto confermato il desiderio di allargare la famiglia con tanti bambini: “Vorrei sette bambini un giorno, ma non in questo momento”, aveva chiarito. “La gravidanza non è uno scherzo, è una cosa seria e difficile. Non sono ancora pronta per questo”.

Intanto né la Jenner, né Travis Scott hanno commentato le voci sulla gravidanza. Va ricordato che Kylie portò alla luce la sua prima gravidanza solo dopo il parto nel febbraio 2018. È dunque probabile che accadrà lo stesso anche con la seconda.

