Kylie Jenner e Timothée Chalamet, prima volta assieme/ Le foto: rumors confermati

L’influencer Kylie Jenner e l’attore Timothée Chalamet escono per la prima volta allo scoperto. Dopo che nelle ultime settimane sono aumentati a dismisura i rumors circa il fatto i due fossero fidanzati, come ad esempio l’auto di lei avvistata sotto casa del ragazzo, i due sono stati immortalati in alcuni scatti inequivocabili che confermano appunto il flirt. Alcuni paparazzi hanno pubblicato nelle scorse ore le primissime foto che mostrano Kylie Jenner e Timothée Chalamet fianco a fianco alla presenza delle rispettive famiglie.

Immagini inequivocabili che non possono che confermare l’amore fra i due, visto che solitamente la presentazione alle rispettive famiglie avviene dopo qualche mese di distanza dall’inizio della frequentazione. La più giovane della famiglia Kardashian e l’attore del kolossal Dune sono quindi una coppia, e negli scorsi giorni sono stati paparazzati durante un barbecue nella lussuosa villa di Chalamaet e Beverly Hills con tanto di parenti al seguito.

KYLIE JENNER E TIMOTHÉE CHALAMET SONO UNA COPPIA: “LEI IN CASA DI LUI PER SEI GIORNI SU 7”

Le foto sono state pubblicate dal noto magazine di gossip Paige Six e mostrano anche l’attrice Pauline Chalamet, sorella dell’attore e protagonista della serie “The Sex Lives of College Girls”, nonché la super modella e sorella maggiore di Kylie, Kendall Jenner. “A Kylie piacciono gli appuntamenti, ma il suo focus principale è essere una mamma”, ha dichiarato a People un Insider, mentre una fonte a US Weekly ha spiegato che: “Hanno trascorso più tempo possibile insieme perché lui tornerà a New York quest’estate per girare il film biografico su Bob Dylan”.

Secondo quanto scrive Paige Six, Kylie Jenner si sarebbe di fatto già trasferita a casa di Chalamat, visto che passerebbe sei giorni su sette nella residenza californiana dell’attore. A questo punto ci si attende una prima uscita pubblica della coppia, con conseguente ufficializzazione del nuovo amore hollywoodiano che manderebbe in visibilio i milioni di fan dei due personaggi ultra famosi.













