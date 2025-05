Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Timothée Chalamet e Kylie Jenner, una delle coppie più belle e ricercate dello star system. Belli e giovani entrambi, lui ha 29 anni mentre lei 27, fanno coppia fissa dal 2023, ma solo recentemente sono usciti allo scoperto confermando l’idillio che fa sognare milioni di fan in tutto il mondo. Timothée Chalamet è uno degli attori più richiesti del cinema internazionale, mentre Kylie Jenner è una imprenditrice, personaggio televisivo e socialite statunitense AD di Kylie Cosmetics. Una coppia che continua ancora oggi ad occupare le prime pagine di tutti i magazine e settimanali di gossip attirando curiosità e non solo.

Durante la serata dei Premi Oscar, in assoluto una delle più importanti per l’attore che si è ritrovato a soli 29 anni ad essere candidato come miglior attore per il film “A Complete Unknown” in cui interpreta Bob Dylan, al suo fianco c’era proprio Kylie Jenner pronto a sostenerlo.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner stanno insieme da 2 anni

Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono più innamorati che mai a detta di alcuni amici vicino alla coppia che, dalle pagine di alcuni magazine americani si sono lasciati scappare: “Sono incredibilmente felici, lei lo chiama il suo ragazzo”. La coppia non si nasconde più, anzi vive con grande naturalezza il loro sentimento presenziando insieme ad eventi come i Golden Globe e recentemente i Premi Oscar. L’attore americano continua però a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e sentimentale confermando così il suo carattere schivo e riservato.

“Custodisco la mia vita sentimentale anche se a volte la gente si confonde quando dico che sto cercando di avere una vita davvero privata” – ha dichiarato dalle pagine di People anche se poco tempo fa, proprio durante i Golden Globe, è stato sorpreso a lasciarsi andare ad un romantico “ti amo” alla fidanzata!