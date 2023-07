Kylie Jenner: “Vorrei non essermi rifatta il seno…”/ L’amara confessione della giovane Kardashian

Kylie Jenner, pentita di essere ricorsa ai bisturi: lo sfogo é virale

É una star componente della super vip family Kardashian/Jenner e intanto, Kylie Jenner, al di là del tenore di vita extra-lusso , si dichiara pentita di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Protagonista delle vicende del documentario in onda su E! – Al passo con i Kardashian- che documenta la vita della famiglia Kardashian/Jenner, in una confessione amara, Kylie Jenner fa ora sapere di essere pentita della scelta di ricorrere all’aiuto di un chirurgo per rifare il seno in età adolescenziale.

“Vorrei non essermi rifatta il seno a 19 anni. Se mia figlia a quell’età venisse a dirmi di voler ritoccare parti del suo corpo

avrei il cuore spezzato -, é una KYLIE JENNER intimista quella che, senza filtri, si lascia andare ad una rivalutazione in negativo della scelta di ricorrere ai bisturi per ritoccare l’aspetto fisico, così come ripreso in un post che condivide via social Chi magazine. Le dichiarazioni di sfogo giungono in un nuovo episodio del docu-reality della famiglia Kardashian/Jenner: «Avevo 19 anni, ho

rifatto il seno prima di rimanere incinta di Stormi”, fa sapere poi in aggiunta la giovane modella e mamma vip dagli occhi da cerbiatta.

L’occhio pubblico si divide su Kylie Jenner

Nel curriculum di trend setter condiviso insieme alle sorelle, nell’ambito della grande famiglia allargata, Kylie Jenner vanta la creazione gli smalti della linea “Kardashian Kolors” di O.P.I. Intanto, a margine della confidenza intimista della più giovane tra delle Kardashian, l’opinione pubblica si divide tra le reazioni più disparate, che in particolare vedono fan e detrattori della vip assumere posizioni in contrapposizione tra loro.

“Ma che dice? -si legge tra le righe di un messaggio aggregante di un utente, su Kylie jenner-. È la personificazione della chirurgia estetica. Inoltre grazie a questa è diventata molto bella!”. Poi, d’altro canto spiccano tra i commenti dei sostenitori della modella: “Maron,l’invidia sotto a questo post. Se aveste avuto metà dei suoi soldi vi sareste rifatti anche il cane”.

Intanto, a mezzo social fa rumore lo sfogo intimista di Shaila Gatta…











