Kylie Minogue: “Nell’ultimo disco ci sono le emozioni di un momento difficile”/ “L’Italia mi ha capita…”

Kylie Minogue, il successo con il nuovo album “Tension”: “Ho imparato una cosa con la pandemia…”

Vivere il mondo della musica da protagonista è certamente difficile, diventare un’icona è però un’impresa che riesce a pochi. In questa categoria, impossibile non inserire la grande Kylie Minogue; la sua carriera parla da sé e in una recente intervista per il Corriere della Sera ha avuto modo di raccontare l’ultima esperienza con il nuovo disco e alcuni aneddoti sulla carriera in generale. “Come è nato il io 16esimo disco, ‘Tension’? Senza alcuna pressione; le canzoni scelte sono un mix di brani che mi sono stati mandati e di altri che sono nati in studio. Mi sono anche auto registrata molto, una cosa che ho imparato durante la pandemia.

“Se i social stanno cambiando la musica pop? Si, direi che io ne sono la prova. Ciò non significa che non si possa fare una hit in un altro modo, ma per me è stata certamente la prima volta”. Parla così Kylie Minogue al Corriere della Sera, a proposito del suo ultimo singolo “Padam padam” diventato virale sui social. “Le affinità con la generazione Z? Per me è tutta una scoperta; ora che il disco è uscito mi chiedo quali canzoni funzioneranno e cosa vedrò sui social. C’è tanta creatività ed è la community che decide. Qualche mese fa non sapevo se TikTok facesse per me; ora che è passato del tempo posso dire che ne capisco le dinamiche ed è molto divertente”.

Kylie Minogue, dal possibile concerto in Italia al messaggio per i giovani: “Siate presenti e gentili…”

Proseguendo nell’intervista per il quotidiano, Kylie Minogue ha argomentato sulle sfumature “sexy” presenti nel nuovo disco. “Ci sono alcuni testi un po’ più vivaci, diciamo, ma penso che il pubblico conosca la mia personalità: è tutto fatto con consapevolezza e divertimento… Ho detto che il disco mi ha aiutato ad attraversare dei momenti difficili? Non entro in dettagli perchè preferisco siano le canzoni a parlare, ma diciamo che sono successe tante cose. Ho dovuto farci i conti e mettere dentro un po’ di quelle emozioni. Spero che possano avere un effetto sulle persone, in quel che stanno affrontando. Nella mia musica, alla fine, c’è sempre speranza”.

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista, Kylie Minogue ha parlato dell’impatto sul mercato statunitense e del prossimo tour europeo. “L’America non è il mio mercato principale ma pare che le cose stiano cambiando e i pianeti dicono che è il momento giusto. In Italia con il tour europeo? Ci sto lavorando; e intanto grazie perchè in Italia c’è voluto un po’ ma da ‘Can’t get you out of my head’ in poi ho sentito che il pubblico c’era”. Infine, la star internazionale argomenta sul messaggio che vorrebbe trasferire ai giovani. “Non so quanta saggezza posso avere, ma consiglierei di essere presenti e gentili perchè vale sempre il vecchio adagio per cui le persone che incontri sulla via verso l’alto sono le stesse che incontri quando scendi… E poi direi di celebrare se stessi perché ciascuno è unico”.











