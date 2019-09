KYLIE RAE HARRIS MORTA/ Video, la profezia social ‘fatale’ per la star country

Bella e brava, solo 30 ani di età: Kylie Rae Harris era la star nascente della musica country, il genere più popolare d’America (anche se da qualche anno il rap ne ha preso il posto), la musica dei bianchi per eccellenza, specie quelli del sud degli Stati Uniti. E’ morta in un tragico incidente automobilistico che ha ucciso anche una 16enne e un’altra persona. Si è trattato infatti di uno scontro che ha coinvolto tre auto, nel New Mexico, mentre la cantante si stava dirigendo a un festival nella città di Taos dove doveva esibirsi. Solo il guidatore della terza auto è riuscito a salvarsi dall’impatto mortale; secondo le autorità almeno una delle persone che guidava era sotto effetto di alcol, insomma era ubriaco, ma non è ancora stato detto chi anche se si sospetta sia il sopravvissuto che dopo lo schianto mortale è fuggito.

La cosa più inquietante di tutta la storia è che la Harris poche ore prima dell’incidente aveva postato su Instagram un filmato di se stessa mentre guidava in cui raccontava di come alcuni suoi parenti fossero morti in incidenti stradali. Una profezia? Il fatto è che, si legge, guidando per la strada che conduce a Taos, la cantante ha ricordato che i suoi nonni vivevano in quella città, e che uno zio ancora ci vive. Ma molti suoi parenti incluso il padre erano morti proprio su quella strada, cosa che la stava facendo piangere per i ricordi. Non sapeva che poche ore dopo lei stessa avrebbe fatto uguale fine. Kylie Rae Harris aveva una figlia piccola di soli 6 anni che compare anche in un suo video mentre canta con la madre.





