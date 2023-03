Kyshan Wilson, Kubra di ‘Mare Fuori’/ L’attrice è fidanzata: “Siamo Lupin e Fujiko”

KYSHAN WILSON, CHI E’ LA KUBRA DI “MARE FUORI”

Chi è Kyshan Wilson e cosa sappiamo dell’attrice originaria del Regno Unito ma napoletana di adozione, protagonista di “Mare fuori”? Questa sera, nel corso della nuova puntata di “C’è Posta per Te”, la diretta interessata sarà protagonista del people show condotto da Maria De Filippi assieme ad altri due volti noti della serie tv cult in onda su RaiPlay, vale a dire Carmine Recano e Giacomo Giorgio. Ma, in attesa di scoprire come andrà la loro ospitata nel programma di Canale 5, cosa sappiamo di Kyshan e di una carriera oramai in ascesa, nonché della sua vita privata e sentimentale?

Diventata celebre, al pari degli altri giovani attori che hanno riscritto secondo alcuni i canoni della serialità tv anche grazie alla piattaforma di streaming di RaiPlay, grazie al ruolo di Kubra Hailo (una giovane adolescente di origini afro-italiane di prima generazione) nella serie tv “Mare Fuori”, Kyshan Wilson è sicuramente uno dei volti più freschi proposti di recente dal piccolo schermo. Classe 2003 e oggi 19enne, è originaria di Londra ma in seguito all’età di undici anni si era trasferita in Italia, più precisamente in Calabria, scelta che si rivelerà fortunata in termini professionali: appassionata di arti fin da bambina, pian piano si è avvicinata al mondo della recitazione e dal 2021 fa parte del cast di “Mare fuori”, diventando uno dei volti noti della serie e ottenendo pure la riconferma per una quarta stagione.

KYSHAN WILSON FIDANZATA? “IO E TE COME LUPIN E FUJIKO”

Protagonista pure di pellicole come “Sotto il sole di Amalfi” e “Viola come il mare”, entrambe del 2021, Kyshan Wilson è finita di recente anche sotto i riflettori per via della sua love story. Infatti, se qualche tempo fa ci si chiedeva se l’attrice di origini britanniche fosse fidanzata, da qualche tempo la diretta interessata appare in alcuni scatti Instagram accanto a Luigi Orefice, suo compagno ufficiale. Anche se la coppia è molto abbottonata e i due non pubblicano spesso foto assieme, sono molto frequenti i commenti e le parole d’amore che Kyshan e Luigi (definitosi “player” con un pallone da calcio nella bio del profilo) si scambiano sotto i vari post.

Se nella realtà finzionale di “Mare fuori” Kubra apre il suo cuore a Pino (interpretato da Artem Tkachuk) e innamorandosi di lui, nella vita reale Kyshan Wilson è invece fidanzata con questo ragazzo presumibilmente napoletano -almeno da quanto si desume dalle Stories che pubblica- di cui non sappiamo molto. Tuttavia, sempre su Instagram, la giovane coppia si paragona a un’altra molto più celebre dei cartoni animati e lo dice un eloquente commento a uno dei loro post con due scatti in allegato e che li ritraggono vicini mentre si scambiano un tenero bacio: “Lupin e Fujiko”. Tra le altre foto anche alcune in luoghi caratteristici di Napoli, tra cui le scale di Palazzo Reale, e poi anche la presenza di Orefice a una reunion del cast di “Mare fuori”.











