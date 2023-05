L’annuncio atteso di Alberto Angela/ “Continueremo ma non lo chiameremo SuperQuark”

Alberto Angela è stato ospite a Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio durante la puntata di domenica 7 maggio ed ha annunciato che SuperQuark, proseguirà e sarà proprio lui, raccogliere il testimone del padre Piero. Ci saranno però dei cambiamenti come ad esempio il titolo che verrà cambiato.

Alberto Angela: “Continueremo SuperQuark, ma non lo chiameremo SuperQuark, perché quello è di papà, è il suo vestito”

Alberto Angela ha raccontato, ospite di Fabio Fazio che, quando è venuto a mancare il padre Piero Angela, non si è soffermato sugli aspetti legati ai progetti televisivi in quel momento: “Poi ho cominciato a pensare questo: è giusto che la rotta che lui ha tracciato e per cui ha lavorato per decenni si fermi qua? Lui ha lavorato decenni per giungere qui; è giusto che i ragazzi che oggi mi dicono che sono ingegneri, astronauti, imprenditori e ricercatori e che fanno quei lavori perché hanno visto i programmi di mio padre siano privati di un simile programma?”

Monica, chi è la moglie di Alberto Angela/ Insieme da sempre, ecco come riuscì a conquistarlo

Alberto ha aggiunto di essersi domandato se fosse giusto che la televisione italiana e, in particolare la Rai Uno, non avessero più un programma in prima serata a divulgazione scientifica e la risposta è stata negativa: “Mi sono detto no, ecco perché ho raccolto questa fiaccola rimasta per terra. Quindi continueremo SuperQuark, ma non lo chiameremo SuperQuark, perché quello è di papà, è il suo vestito, il suo vascello”. Il figlio di Piero ha rivelato di aver chiesto alla Rai di togliere il titolo proprio come si ritira la maglia di un calciatore. Il titolo verrà modificato ma si continuerà sulla stessa linea di SuperQuark.

Meraviglie - Stelle d'Europa/ Ultima puntata: Andalusia, Palermo e Praga

Alberto Angela annuncia sulla nuova trasmissione: “Ci sarà una sorta di evoluzione”

Alberto Angela, ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa”, ha rivelato che nel nuovo programma che prenderà il posto di SuperQuark, porterà i suoi collaboratori: “Ci sarà una sorta di evoluzione. Cominceremo quest’estate, per me è una enorme sfida”, ha concluso il divulgatore. Non appena c’è stato l’annuncio che SuperQuark, seppur con un altro titolo, non chiuderà i battenti, sui social tantissimi utenti si sono detti entusiasti.

Alberto Angela, qualche giorno fa ha postato sui social un selfie davanti al murales di Diego Armando Maradona per celebrare lo scudetto del Napoli e per condividere il modo in cui la città sta esprimendo tutta la sua gioia per l’evento. Il messaggio con cui Alberto Angela ha accompagnato il selfie davanti a Maradona, ha unito la gioia incontenibile della città con la bellezza che Napoli ha avuto modo di raccontare più volte, dedicandole una puntata della sua serie di Meraviglie. “La storia di Napoli è un tessuto prezioso la cui trama è composta da diversi fili: passione, difficoltà e Gioia infinita… sono valori veri che ti fanno amare la vita. Complimenti per uno scudetto che questa meravigliosa città merita”.

Alberto Angela/ "Giulio Cesare? Prima o poi scriverò un libro su di lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA