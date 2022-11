L-Gante, Wanda Nara ha tradito Icardi per lui?/ Lei: “non mi stavo baciando in quella foto”

L-Gante e Wanda Nara stanno insieme?

L-Gante, flirt con Wanda Nara? I due sono stati paparazzati insieme in due occasioni: prima una uscita privata e poi durante un concerto, ma la ex di Icardi smentisce il gossip. Cosa è successo tra i due? Prosegue il triangolo amoroso Wanda Nara-LGante-Mauro Icardi che ha catalizzato l’attenzione del gossip nazionale ed internazionale. Dopo la notizia della separazione della showgirl dal campione di calcio, è stato proprio il cantante a parlare del possibile flirt con la Nara: “mi ha consigliato per sempre. Mi manca come ogni persona con cui hai passato del tempo ed è andata via. Ognuno ha la sua vita. Sono una persona che capisce abbastanza per me. Abbiamo tutto tranne il dramma. Devi solo vivere”.

Non solo, il rapper argentino e cantante e cantautore cumbia ha anche aggiunto: “non è qualcosa che mi chiedo molto, vado d’accordo e parliamo. Siamo ottimi amici. Amici che vanno molto d’accordo. Parliamo di tanto in tanto”.

L-Gante e Wanda Nara: Icardi gli ha scritto un messaggio?

Il gossip L-Gante-Wanda Nara-Mauro Icardi sta tenendo banco da settimana sulla stampa rosa di mezzo mondo. Il cantante ha raccontato di aver ricevuto un messaggio dall’attaccante del Galatasaray che avrebbe immediatamente cancellato. “Non abbiamo parlato, mi era apparso un messaggio, come se avessi una chat con lui ma senza alcun messaggio. Non ho niente di cui parlare con lui, nemmeno del calcio. Che mi dedichi un gol. Io lui lo uso alla Play ” – ha detto il rapper. La pseudo coppia è diventata però oggetto di gossip anche nel programma Los Angeles de la Manana dove si è parlato di un ipotetico bacio tra i due.

A smentire clamorosamente la cosa è stata però la Nara che ha detto: “non mi stavo baciando in quella foto, ma sì, è vero che ero in quel posto. Di solito vado e sono dove sono felice senza preoccuparmi dei commenti degli altri. Posso assicurarvi che quella notte ero più felice di tanti che sono in Europa”.

