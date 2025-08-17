La 20enne palestinese denutrita arrivata da Gaza è morta di leucemia: Tel Aviv conferma l'ipotesi dei sanitari pisani su Marah Abu Zuhri

È di ieri la notizia della morte della 20enne palestinese denutrita Marah Abu Zuhri, arrivata a Pisa con un volo umanitario partito dalla Striscia di Gaza e finita al centro di un nuovo scontro dal sapore politico combattuto – da entrambe le parti in gioco – con l’arma della propaganda: da un lato, quella di chi diceva che la giovane vittima fosse affetta da un gravissimo stato di malnutrizione e dall’altro chi diceva che avesse un quadro clinico già grave; con l’ospedale Cinasello nel mezzo che da subito aveva avvalorato entrambe le tesi.

Fame nel mondo: ne soffrono l'8,2% delle persone/ ONU: "Diminuita dello 0,3%, ma aumentata in Africa e Asia"

Facendo un passo indietro, è utile ricordare che la storia (almeno, quella in Italia) di Marah Abu Zuhri è iniziata nella notte di mercoledì 13 agosto: la 20enne palestinese denutrita, infatti, era atterrata proprio in quel momento con un volo di stato italiano assieme a sua madre e a un’altra 30ina di malati gravi, tra patologie pregresse del tutto incurabili in una Striscia di Gaza che non ha più né ospedali, né medici qualificati, né – tanto meno – medicinali a disposizione per tutti e ferite causate dalla guerra condotta da Israele e Hamas.

Estrazione Million Day di oggi 17 agosto 2025/ I numeri vincenti delle ore 20:30

Com’è morta (veramente) Marah Abu Zuhri: la storia clinica della 20enne palestinese denutrita

Immediatamente presa in cura dall’ospedale pisano, Marah Abu Zuhri presentava un quadro clinico piuttosto complesso: i medici che se n’erano fatti carico avevano da subito parlato di un “profondo deperimento organico” – anche detta cachessia, ovvero una condizione di denutrizione grave al punto da non poter essere invertita con la sola nutrizione forzata o volontaria – e avevano avanzato il sospetto che fosse affetta da leucemia.

Senza neppure avere il tempo di confermare la diagnosi, la 20enne palestinese denutrita alla fine non ce l’ha fatta e solamente ieri è stata diffusa la notizia del suo decesso: qui è partito lo scontro politico/propagandistico, con alcuni media che – sospinti anche dal governatore della regione, Eugenio Giani – hanno parlato di un decesso dovuto alla malnutrizione causata alla “guerra della fame” condotta da Israele.

Notre Dame in fiamme, storia vera dell'incendio e ricostruzione/ Com'è ora la cattedrale dopo il restauro

Giusto il tempo che la notizia del decesso della 20enne palestinese denutrita facesse il giro dei notiziari in Italia ed è arrivata la precisazione (la trovate qua sotto) da parte del COGAT che gestisce – per conto di Tel Aviv – le questioni umanitarie a Gaza, che ha condiviso la cartella clinica della ragazza datata agosto 2025 in cui si conferma la diagnosi ipotizzata dai medici pisani; ovvero che la 20enne era affetta da leucemia.