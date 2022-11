LA APPLE COMPRA IL MAN UNITED?/ Pronta offerta da 5,8 miliardi di dollari

La notizia potrebbe avere risvolti clamorosi: la Apple sarebbe pronta ad acquistare il Manchester United. Dopo che l’attuale proprietà, facente riferimento alla famiglia Glazer, ha pubblicato un comunicato in cui si parla della possibilità di ascoltare offerte per il pacchetto azionario dei Red Devils, stanno circolando i primi rumors che vedono alcuni veri e propri colossi interessati al Manchester United. Il primo nome è quello della Apple, con l’azienda di Cupertino che avrebbe pronta in canna un’offerta da quasi 6 miliardi di dollari da sparare per acquisire il club.

Per la precisione, Apple sarebbe pronta a mettere sul piatto 5,8 miliardi di dollari per entrare a gamba tesa nel mondo del calcio e acquisire uno dei club più prestigiosi al mondo. Il valore della società, secondo quanto pubblicato dalla rivista specializzata Forbes, è stimato sui 4,6 miliardi di dollari, la terza squadra di calcio più preziosa al mondo. Sarebbe già andato in scena un primo approccio tra Apple e il gruppo Raine, scelto dal Manchester per la consulenza finanziaria finalizzata ad un’eventuale cessione della società.

ANCHE META E AMAZON INTERESSATI AI RED DEVILS?

Ci sarebbero comunque altri colossi industriali e della tecnologia pronti ad approfittare dell’eventuale messa in vendita del Manchester United, con la famiglia Glazer che aveva affermato nel comunicato di martedì scorso: “Saranno considerate strategie alternative incluso nuovi investimenti, la vendita o altre operazioni“. Anche Meta, la società che fa capo ai social network più famosi al mondo come Facebook e Instagram, e il colosso delle spedizioni Amazon potrebbero inserirsi in una eventuale trattativa per acquisire il club.

Vedere il Manchester United nelle mani del CEO di Apple, Tim Cook, o di personaggi come Mark Zuckerberg e Jeff Bezos, potrebbe essere sicuramente suggestivo anche e soprattutto considerando le possibilità di investimento delle aziende di riferimento. Inoltre, tra gli interessati al Manchester United ci sarebbe anche Amancio Ortega, patron della catena di abbigliamento Zara che fa riferimento al gruppo Inditex, del quale l’86enne è proprietario. Il patrimonio di Ortega è stimato in 61,3 miliardi di dollari.











