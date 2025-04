La baia del tuono, Rete 4: oggi in onda alle 16:40

Giovedì 3 aprile 2025 andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:40, La baia del tuono. Il film d’avventura è stato prodotto negli Stati Uniti nell’anno 1953. Alla regia c’era Anthony Mann, film maker diventato famoso grazie a pellicole che hanno ottenuto importanti riconoscimenti ancora prima di La baia del tuono, come “Il passo del diavolo” (1950), “Là dove scende il fiume” (1952) e “La storia di Glenn Miller” (1954). La musica ha anche la firma di Frank Sinner, compositore celebre per aver realizzato le colonne sonore dell’intera saga di “Sherlock Holmes” con protagonisti Basil Rathbone e Nigel Bruce.

Nei panni dell’ex ingegnere Steve Martin, l’attore James Stewart, celebre a livello internazionale grazie a capolavori come “La vita è meravigliosa” (1946), “La finestra sul cortile” (1954) e “L’uomo che sapeva troppo” (1956). L’attore collaborò a lungo con il regista, a partire da “Winchester ’73” (1950) fino a “L’uomo di Laramie” (1955). Al suo fianco la splendida Joanne Dru, volto di numerose pellicole western, che aveva già condiviso il set con Stewart in “Winchester ’73” (1950) sempre diretto da Anthony Mann. Nel cast anche: Dan Duryea, Jay C. Flippen, Gilbert Roland e Marcia Henderson.

La baia del tuono in onda su Rete 4: la trama del film

La baia del tuono è ambientato in Lousiana al termine della Seconda Guerra Mondiale. Qui arriva un uomo di nome Steve Martin, un ex ingegnere della Marina impegnato nella ricerca dell’oro nero. Il protagonista desidera diventare molto famoso e ricco ed è sicuro che potrà estrarre un’importante quantità di petrolio grazie alla struttura che ha realizzato. Non è dello stesso parere Johnny, il suo migliore amico, preoccupato che questo desiderio si stia trasformando in una vera e propria ossessione per Martin, tanto da privarlo del sonno e allontanandolo da tutte le persone che ama. La situazione diventa ancor più difficile quando la ditta che aveva promosso quel progetto manifesta la volontà di tirarsi indietro dati i risultati ben poco positivi fino a quel momento.

Anche l’amicizia tra i due uomini affronta un momento molto difficile, poiché Johnny comunica a Steve che si allontanerà dalla struttura per sposare la sua amata. Rimasto ormai da solo, il protagonista non accenna a rinunciare al suo sogno e, grazie al suo entusiasmo, riesce a convincere gli uomini della piattaforma a continuare il lavoro nonostante questo possa compromettere la natura del luogo. Riuscirà il protagonista a realizzare il suo sogno o sarà costretto a ritornare alla sua vecchia vita?