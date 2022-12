La baia del tuono/ Su Rete 4 il film con James Stewart

La baia del tuono, film di Rete 4 diretto da Anthony Mann

La baia del tuono va in onda oggi, lunedì 19 dicembre, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. Si tratta di un film drammatico e d’avventura prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1953 da Aaron Rosenberg e diretto da Anthony Mann. Per lo sviluppo della pellicola hanno partecipato attori del calibro di Joanne Dru, James Stewart, Jay Flippen e Gilbert Roland.

Il film La baia del tuono è caratterizzato dalla presenza di due mostri sacri della cinematografia western americana, ovvero J. Stewart nel ruolo di protagonista ed A. Mann nel ruolo di regista. Il sodalizio tra i due ha portato alla realizzazione di molteplici film in collaborazione, ancora oggi considerati di grande successo sia dal punto di vista del riscontro che della sceneggiatura.

La baia del tuono, la trama del film

La storia de La baia del tuono racconta le vicende intorno ad un uomo di nome Steve Martin, ex componente dell’esercito americano nell’ambito della marina e con specializzazione nell’ambito ingegneristico. Una volta terminata la sua carriera nell’ambito bellico decide di cimentarsi in una nuova attività con la collaborazione del suo fedele amico Johnny Gambi.

I due infatti iniziano ad interessarsi al redditizio e innovativo settore della lavorazione del petrolio, con particolare riferimento ai metodi di estrazione. Dopo una lunga trafila riescono infatti ad ottenere i permessi e certificati adatti per gestire le opere di estrazione nel territorio della Louisiana con nuovi macchinari da perforazione. L’ambizione principale era quella di raggiungere incredibili soglie di ricchezza con quello che era considerato uno dei materiali più pregiati e rari del periodo.

Purtroppo però qualcosa cerca di rallentare le loro mire ambiziose, in particolare i cittadini della zona non sembrano apprezzare i lavori necessari per l’estrazione del bene. Piccoli gruppi di pescatori iniziano una vera e propria protesta contro la collocazione delle piattaforme di estrazione in corrispondenza delle zone costiere o in mare aperto.

Tali strutture ostacolavano il loro lavoro oltre a pregiudicare dal punto di vista della qualità i pesci pescati. Come se non bastasse, i piani dei due amici vengono bruscamente rallentati anche da un ciclone improvviso che rischia di compromettere tutti gli investimenti fatti per la strumentazione. Il protagonista sarà inoltre distratto nel momento più delicato del progetto da una inattesa infatuazione. Una giovane di nome Stella sarà infatti in grado di fare breccia nel suo cuore, generando suo malgrado ulteriori complicazioni.

