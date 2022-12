La baia del tuono/ Su Rete 4 il film con Jay Flippen

La baia del tuono, film di Rete 4 diretto da Anthony Mann

La baia del tuono va in onda oggi, lunedì 26 dicembre, su Rete 4 a partire dalle ore 16.40. La pellicola unisce dramma e avventura ed è stata realizzata dalla Universal International nel 1953, con Anthony Mann alla regia. Spiccano nel cast i ruoli di Jay Flippen, Joanne Dru, Marcia Henderson e Harry Morgan.

Vita di Pi, Rai 3/ Ang Lee responsabile direzione e produzione del film del 2012

Il film La baia del tuono vede la collaborazione di J.Stewart ed Anthony Mann, rispettivamente attore principale e regista. I due saranno artefici, da questo progetto in poi, di numerose altre pellicole dando vita ad una collaborazione destinata a restare nella storia della cinematografia americana. La pellicola di esordio è stata applaudita sia dalla critica che dall’opinione pubblica, come attestato dai risultati al botteghino.

Un semplice desiderio, Italia 1/ Il film comico diretto da Michael Ritchie

La baia del tuono, la trama del film

Il protagonista de La baia del tuono è un uomo di nome Steve, di recente arrivato alla pensione dopo il suo impegno per l’esercito statunitense e per la marina militare. Le sue abilità dal punto di vista imprenditoriale e commerciale faticano a svanire e decide di convincere il suo amico storico Johnny nell’intraprendere un investimento decisamente ambizioso.

Nello specifico, il petrolio sembrava essere l’oggetto del desiderio dei più grandi investitori della zona, visto il suo essere pregiato e costoso. Captata l’opportunità, il protagonista progettò la fondazione di un’industria basata non solo sulle modalità di estrazione ma anche sulla lavorazione e rifinitura. In particolare, l’obiettivo era piazzare presso la costa del paese dei macchinari capaci di forare il suolo e recuperare quanta più materia possibile. Chiaramente, un mercato così redditizio non poteva passare inosservato e anche altri potenti investitori mettono gli occhi sulla grande occasione offerta dal petrolio.

Quel Natale che ci ha fatto incontrare/ Su Rai 2 il film con Anita Brown

Ad aggiungersi come ostacolo arrivano anche le lamentele dei pescatori, alle prese con un peggioramento sia del pescato che delle condizioni logistiche. La troppa vicinanza dei macchinari alle acque rischiava non solo di rovinare la fauna marina ma anche di condizionare irrimediabilmente il lavoro quotidiano di altri professionisti. Fortunatamente per loro, sarà una donna di nome Stella a far innamorare il protagonista e distrarlo dai suoi propositi imprenditoriali.

Ad aggiungersi alla disfatta delle ambizioni economiche, contribuisce anche un clamoroso disastro ambientale. Nel pieno dell’installazione delle macchine foratrici, una tempesta dalle dimensioni inaudite devasta tutta la zona dedicata ai lavori. Le perdite economiche sono innumerevoli ma l’amore nei confronti di Stella cresce sempre di più e mette in secondo piano il fallimento economico. Per il protagonista sarà piuttosto difficile convincere l’amico del fallimento e di abbandonare del tutto i propositi, ma anche Johnny saprà dare maggiore l’importanza ai sentimenti e alle necessità del popolo del mare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA