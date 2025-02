La bambina con la valigia, film su Rai 1 per la Giornata del Ricordo

Lunedì 10 gennaio 2025, in occasione della Giornata del Ricordo 2025, andrà in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, la fiction storica dal titolo La bambina con la valigia.

Si tratta di un nuovo progetto firmato Rai Fiction e diretto dal cineasta Gianluca Mazzella, noto per avere collaborato alla regia di numerosi film campioni d’incasso, come Le fate ignoranti, Mine vaganti e La finestra di fronte.

La pellicola è tratta dall’omonima autobiografia scritta da Egea Haffner, con il supporto di Gigliola Alvisi, autrice che in diverse occasioni ha toccato temi molto profondi, come in Una rivoluzione di carta e Ilaria Alpi. La ragazza che voleva raccontare l’inferno.

La protagonista del film La bambina con la valigia è interpretata nel corso del film da due attrici davvero brillanti: la giovanissima Petra Bevilacqua (Egea da bambina) e Sinéad Thornhill (Egea da ragazza), che abbiamo già avuto modo di conoscere nella serie tv Netflix La legge di Lidia Poët.

Nel cast del film La bambina con la valigia anche Andrea Bosca (Raccontami, Amore, bugie & calcetto, Pane e libertà); Sandra Ceccarelli (Luce dei miei occhi, La vita che vorrei, L’ultimo papa re); Sara Lazzaro (18 regali, Welcome Venice, Siccità); Claudia Vismara (My Father Jack, Il paradiso delle signore, Rocco Schiavone); Anita Kravos (La grande bellezza, L’accabadora, Alza la testa, Come l’ombra).

La trama del film La bambina con la valigia: la tragedia delle foibe vista dagli occhi dell’innocenza

La bambina con la valigia racconta la storia di Egea Haffner ed inizia nel 1946 quando, ancora bambina, le viene scattata una fotografia in cui appare, in modo tanto innocente quanto drammatico, con in mano una valigia con scritto “Esule Giuliana”.

Tornando indietro nel tempo, ci ritroviamo nel 1944, quando la piccola Egea viveva nella cittadina di Pola con suo padre Kurt e i suoi nonni paterni. La guerra sta per finire, e gli abitanti del luogo iniziano ad intravedere un barlume di speranza, sognando di tornare alla normalità e di lasciarsi alle spalle gli orrori di quell’ultimo periodo.

Purtroppo, però, tutta la zona dell’Istria e del Venezia Giulia viene occupato dagli uomini di Tito, sconvolgendo la vita di migliaia di persone. Una notte, infatti, il padre di Egea viene prelevato e quella sarà l’ultima volta in cui la bambina lo vedrà, probabilmente vittima, come tanti, delle Foibe.

Inizia per la protagonista un periodo davvero difficile, costretta con i suoi nonni ad abbandonare la loro casa e ad iniziare una nuova vita come esuli a Bolzano.