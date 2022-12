La banda dei Babbi Natale/ Su Canale 5 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

La banda dei Babbi Natale, su Canale 5 il film di Paolo Genovese

La banda dei Babbi Natale è un film del 2010 di genere commedia, che andrà in onda su Canale 5 il 27 dicembre alle ore 21.20. Il film è stato diretto da Paolo Genovese, prodotto da Paolo Guerra e Giuseppe Viggiano.

La fotografia e il montaggio de La banda dei Babbi Natale sono stati curati da Giovanni Fiore Coltellacci e da Marco Spoletini, mentre la scenografia da Eleonora Ponzoni. La sceneggiatura è stata affidata al trio Aldo, Giovanni e Giacomo, a Valerio Bariletti, Morgan Bertacca e a Giordano Preda.

I Flintstones in viva Rock Vegas/ Su Italia 1 il film con Stephen Baldwin

Tra gli attori principali del cast del film La banda dei Babbi Natali ci sono Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Angela Finocchiaro, Giovanni Esposito, Silvana Fallisi, Antonia Liskova, Lucia Ocone, Sara D’Amario, Mara Maionchi, Giorgio Colangeli, Claudio Morganti, Remo Remotti, Linda Caridi, Giorgio Centamore e Mohamed El Sayed.

Billy Elliot/ Su Italia 1 il film con Jamie Bell e Julie Walters

La banda dei Babbi Natale, la trama del film

Durante la notte del Natale 2010, Aldo, Giovanni e Giacomo sono arrestati dalla polizia accusati di furto in un appartamento. I tre vengono interrogati e sono accusati di essere i componenti della Banda dei Babbi Natale, dei ladri vestiti da Babbo Natale che hanno compiuto diversi furti, ma loro si dichiarano estranei ai fatti. Aldo nella vita si fa mantenere dalla compagna e spende tanti soldi nelle scommesse delle corse equine, creando anche dei debiti all’insaputa della compagna, che poi lo caccia dall’abitazione.

Aldo cerca un posto dall’amico Giacomo, un chirurgo rimasto vedovo da tanto tempo, ma ancora addolorato per la morte della moglie. Sotto casa sua è presente lo studio di Giovanni, un veterinario sposato e che sta per sposarsi con l’amante svizzera.

C'era una volta in America/ Su Rai 3 il film di Sergio Leone con Robert De Niro

L’uomo promette ad entrambe le famiglie che sarà presente alla cena di Natale, spostandosi tra Lugano e Milano e capendo che così non può continuare. Nel frattempo i tre si stanno preparando per la finale del torneo di bocce, gioco che li appassiona molto, ma che poi perdono. Intanto Giovanni cerca di dire la verità alle sue compagne, ma non ce la fa per una serie di eventi.

Viene infine ospitato a casa di Giacomo per nascondersi, mentre Aldo è allegro per aver ottenuto una grande somma di denaro, avendo scommesso contro la sua stessa squadra e dopo aver venduto un oggetto di valore di Giacomo. Aldo, Giovanni e Giacomo si travestono da Babbo Natale in seguito alla volontà di Aldo di farsi perdonare dalla compagna. Capita un imprevisto e i tre vengono arrestati e si ritorna al presente, il commissario però non crede al racconto finché non viene portata in carcere la vera banda dei Babbi Natale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA