La Banda dei Babbi Natale/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

La Banda dei Babbi Natale sarà trasmesso oggi, 25 dicembre, a partire dalle ore 21:15 su Italia 1. Questo film è stato lanciato al cinema durante l’anno 2010 e appartiene al genere commedia. Il regista di questo film è Paolo Genovese, mentre la sceneggiatura è stata scritta dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, Valerio Bariletti, Morgan Bertacca e Giordano Preda.

All’interno del cast del film, oltre al trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, ci sono anche altri attori molto famosi come Angela Finocchiaro, Giovanni Esposito, Antonia Liskova, Mara Maionchi, Giorgio Colangeli e Massimo Popolizio. La fotografia del film è stata curata da Giovanni Fiore Coltellacci mentre le musiche sono state realizzate da Franco Serafini e Massimiliano Pane.

La Banda dei Babbi Natale, la trama del film: un insolita rapina

Leggiamo la trama de La Banda dei Babbi Natale. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono tre amici che fanno parte della squadra di bocce chiamata The Charlatans. La notte di Natale, vengono arrestati dal commissario Irene Bestetti che si trova in commissariato a causa di alcuni errori commessi da un suo collega scansafatiche. L’accusa che il commissario fa nei confronti dei tre uomini è quella di far parte della Banda dei Babbi Natale.

Si tratta di un gruppo di rapinatori che è riuscita a svaligiare ben otto appartamenti in appena due giorni. Il tutto mentre erano vestiti da Babbo Natale, ma mostravano una maestria nei movimenti e una tecnica sopraffina. Tuttavia, per discolparsi, i tre amici iniziano a raccontare a poco a poco le peripezie che li hanno condotti ad arrivare alla situazione nella quale si trovano. Il primo a parlare è Aldo, un fannullone che vive sulle spalle della compagna Monica e spende tutti i soldi nelle corse dei cavalli.

Il secondo è Giacomo, un chirurgo bravo ma vedovo addolorato che cerca in tutti i modi di non farsi distrarre dalle attenzioni che gli riserva la collega Elisa. Infine c’è Giovanni, un veterinario che compie una doppia vita e si divide tra due famiglie, una in Italia e l’altra in Svizzera. Queste tre vicende si misceleranno tra di loro, dando vita a situazioni estremamente particolari, gag e tante risate.

