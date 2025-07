Stefano De Martino possiede una barca bellissima: l’ha chiamata “Santiago”, in onore del figlio avuto con Belen Rodriguez

Stefano De Martino è stato avvistato nella splendida cornice della Gallura, in Sardegna, lontano dai riflettori e immerso nella tranquillità del mare. Al suo fianco, alcuni amici stretti tra cui la stilista Gilda Ambrosio e l’imprenditrice Caroline Tronelli. Il vero protagonista, però, è un altro: la sua imbarcazione privata, un elegante gozzo di lusso che porta un nome molto speciale, “Santiago”, in omaggio al figlio avuto dalla showgirl argentina Belén Rodríguez.

La scelta di un gozzo – tipico della tradizione marinara del Sud Italia – testimonia anche una certa attenzione di De Martino per le proprie radici partenopee e per uno stile di vita che unisce tradizione, eleganza e sobrietà. A bordo della “Santiago”, il conduttore trova uno spazio privato lontano dal clamore del mondo dello spettacolo, dove può ricaricare le energie in compagnia degli amici più stretti o in totale solitudine.

La barca di Stefano De Martino

La barca di De Martino è un modello Positano Open 38, realizzato dal cantiere partenopeo Positano Mare. Si tratta di un’imbarcazione lunga 11 metri e mezzo, pensata per garantire il massimo comfort e lo stile tipico delle coste italiane. Il design unisce l’eleganza classica dei gozzi tradizionali con soluzioni moderne e ricercate. L’imbarcazione è omologata per ospitare fino a 16 persone durante la navigazione diurna, mentre sotto coperta dispone di sei comodi posti letto, ideali per trascorrere la notte in mare o per una vacanza all’insegna della privacy e del relax.

Gli interni della “Santiago” sono un trionfo di materiali pregiati e dettagli su misura. Il legno domina la scena, conferendo calore e raffinatezza agli ambienti. La zona notte è distribuita in modo funzionale, con una piccola cabina armatoriale, una dinette trasformabile e un bagno dotato di tutti i comfort, inclusi doccia e rivestimenti eleganti. Non manca nemmeno un angolo cottura, perfettamente integrato, per preparare pasti a bordo durante le uscite in mare.

Anche l’area esterna è stata progettata per garantire il massimo del comfort. La coperta accoglie un ampio prendisole a prua, ideale per chi desidera rilassarsi sotto il sole, mentre la zona centrale ospita un vero e proprio salotto all’aperto: comodi divani in pelle chiara, un tavolino per gli aperitivi, e una zona ombreggiata per godersi la brezza marina senza esporsi troppo al sole.

Il nome dell’imbarcazione, “Santiago”, campeggia con orgoglio sulla poppa. Una scelta che rivela il forte legame affettivo che lega De Martino al figlio avuto nel 2013 con Belén Rodríguez. La barca è stata acquistata nel 2019 e da allora ha fatto da sfondo a numerosi momenti felici, comprese vacanze familiari che un tempo vedevano a bordo anche Belén. Anche dopo la rottura con la showgirl, Stefano ha voluto mantenere vivo il ricordo e l’importanza di quel legame, portando con sé il nome del figlio in ogni viaggio.

Il valore economico della “Santiago” non è da poco. Il modello base del Positano Open 38 parte da circa 250.000 euro, ma il prezzo può salire considerevolmente con l’aggiunta di optional di lusso e personalizzazioni. Si stima che la versione di De Martino, con finiture esclusive e arredi su misura, possa raggiungere anche i 290.000 o 300.000 euro.