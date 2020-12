La battaglia dei giganti/ Su Rete 4 il film con Henry Fonda (oggi, 4 dicembre 2020)

La battaglia dei giganti è la proposta scelta da Rete 4 per il day time di venerdì 4 dicembre. Il film di genere bellico sarà trasmesso a partire dalle 15.30 ed è stato realizzato nel 1965 negli Stati Uniti. È tratto da una sceneggiatura di Philip Yordan, Milton Sperling e John Melson e prodotto, tra gli altri, dal nostrano Dino De Laurentiis, insieme alla casa Warner Bros. La fotografia è stata curata da Jack Hildyard, con la scenografia di Eugène Lourié e le musiche di Benjamin Frankel. Regista della pellicola è il britannico Ken Annakin, apprezzato per la direzione di Sangue bianco, Tre uomini in barca e Il giorno più lungo. Il ruolo di protagonista è stato invece assegnato alla star americana Henry Fonda, vincitore di un Oscar Onorario nel 1981 e di un altro come miglior attore protagonista per Sul lago dorato, nel 1982. Viene affiancato dal collega inglese Robert Shaw, visto in A 007, dalla Russia con amore, The Caretaker – Il guardiano e Un uomo per tutte le stagioni, grazie al quale sfiorò l’Oscar e il Golden Globe. C’è anche Robert Ryan, conosciuto per numerose interpretazioni da duro, insieme agli altri attori Dana Andrews, Charles Bronson, Ty Hardin e Anna Maria Pierangeli.

La battaglia dei giganti, la trama del film

La trama di La battaglia dei giganti è ambientata nella fine della seconda guerra mondiale. Nel dicembre del 1944, le truppe tedesche partono all’attacco nelle Ardenne allo scopo di entrare in possesso del Belgio e cacciare le milizie anglo-americane. Il colonnello hessler è sicuro di portare a termine la missione con successo e si serve dei potenti Panzer Tiger. Il tenente Schumacher e i suoi soldati scelgono di fingersi statunitensi e manomettono i segnali stradali, al fine di mettere in crisi i nemici. Il piano sembra funzionare al meglio, ma Hessler ha bisogno di benzina per le sue truppe, dato che i centri di rifornimento sono troppo lontani. Il colonnello entra così in contrasto con il generale Kohler e la situazione si va improvvisamente molto critica, con la Germania che rischia seriamente di perdere la sua guerra. Tuttavia, Hessler non si ferma e costringe gli americani a ritirarsi. Alla fine, le truppe degli USA distruggono i tedeschi e il colonnello esplode a bordo del suo carro armato. Per la Germania, la guerra si conclude nel modo peggiore.



