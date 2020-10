La battaglia dei sessi, la storia vera/ Riggs vs King: 90 milioni di spettatori

La battaglia dei sessi, la storia vera della partita di tennis tra Bobby Riggs e Billie Jean King che ha cambiato nel 1973 la storia dell’America e non solo. Correva l’anno 1973 quando il campione di tennis Bobby Riggs e la campionessa mondiale femminile Billie Jean King decidono di scontrarsi in un clima americano sempre più orientato verso l’ascesa del movimento femminista. In quegli anni, infatti, in America passavano leggi che finalmente riconoscevano l’uguaglianza tra e uomini e donne e la rivista Ms, femminista ed unica nel suo genere, festeggiava due anni di attività. Un clima di cambiamento anche lo sport cominciava a parlare di eguaglianza portando in campo “la battaglia dei sessi”, ossia delle sfide tra campioni e campionesse. In realtà la sfida tra Riggs e la King non è la prima battaglia dei sessi, visto che l’ex campione maschile di tennis sempre nel 1973 afferma pubblicamente che, nonostante i 55 anni di età, è pronto a sfidare e battere le migliori tenniste donne. Il primo nome è quello di Billie Jean King, ma la campionessa rifiuta l’incontro e Riggs si scontra con Margaret Court.

Billie Jean King e Bobby Rigs ne La battaglia dei sessi

Qualche mese dopo però la Billie Jean King ci ripensa, complice anche un ingente somma di denaro, e si gioca quella che è entrata nella storia come “la” partita della battaglia dei sessi che vide trionfare proprio la campionessa dinanzi a 30.000 spettatori e 90 milioni collegati nel mondo. La sfida però è stata anche oggetto di una polemica, visto che in molti hanno ipotizzato potesse essere truccata dalla mafia considerando che Riggs perse contro la King. Possibile che sia stata tutta una messa in scena per far vincere scommesse clandestine? Ad oggi non è dato saperlo con certezza, anche se la testimonianza di un possibile accordo è di un tale Hal Shaw considerando che pochi mesi prima il campione Riggs nello scontro contro Margaret Court le lascia solo tre games! La vittoria di Billie Jean King ha segnato però la storia dell’America e del mondo come ricorda ancora oggi la campionessa: “ho pensato che saremmo tornati indietro di 50 anni se non avessi vinto quella partita. Avrebbe rovinato il circuito femminile e fatto perdere l’autostima a tutte le donne”.



