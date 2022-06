La battaglia dei sessi/ Su Rai 3 il film con Emma Stone e Steve Carrell

La battaglia dei sessi, film di Rai 3 diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris

La battaglia dei sessi va in onda oggi, sabato 11 giugno, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il film è stato girato 2017 da Jonathan Dayton e Valerie Faris, coppia di registi statunitensi. Dopo aver girato diversi video musicali per artisti quali Red Hot Chili Peppers, Oasis, R.E.M. e Beastie Boys si sono dedicati alla regia di film come Little Miss Sunshine, Ruby Sparks e la serie TV Living with yourself.

La sceneggiatura di Battle of the Sexes è di Simon Beaufoy; i produttori sono Christian Colson, Danny Boyle, Robert Graf; la fotografia di Linus Sandgren; gli effetti speciali di Sam Dean; le musiche di Nicholas Britell; la scenografia di Judy Becker e i costumi di Mary Zophres. Il film è l’adattamento cinematografico della nota partita di tennis, soprannominata la battaglia dei sessi, che risale al 20 settembre 1973. Protagonisti: Bobby Riggs e Billie Jean King. I protagonisti de La battaglia dei sessi sono Emma Stone e Steve Carrell.

La battaglia dei sessi, la trama del film

Il film La battaglia dei sessi si svolge nel 1973, negli anni successivi alla rivoluzione sessuale e all’ascesa del femminismo. In questo contesto si svolge una partita di tennis tra una donna e un uomo, ossia la campionessa mondiale femminile, Billie Jean King e l’ex campione maschile, Bobby Riggs. Mentre i due si fronteggiano, fuori dal campo, entrambi combattono le loro battaglie personali. King gioca per rivendicare l’uguaglianza e per accettare la sua omosessualità, mentre Riggs lotta contro la mania del gioco, che lo sta allontanando dalla famiglia. Lo scontro sportivo è diventato il baluardo della battaglia dei sessi e uno dei momenti televisivi più visti.

Il video del trailer de La battaglia dei sessi













