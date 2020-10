La battaglia dei sessi/ Video, su Rai 3 il film con Emma Stone e Steve Carell

La battaglia dei sessi va in onda oggi, 8 ottobre, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Questa pellicola è certamente un lungometraggio di genere biografico sportivo. Gli attori principali, che compaiono in questo film, sono Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough e Sarah Silverman. L’anno di uscita nelle sale cinematografiche della Battaglia dei sessi è il 2017. I registi della pellicola in esame sono i coniugi Jonathan Dayton e Valerie Faris. Le musiche, che si sentono nel lungometraggio in questione, sono state create da Nicholas Britell. Costui ha ricevuto una nomination agli Oscar e ai Golden Globe per aver composto la colonna sonora del film Moonlight del 2016. Il lavoro di montaggio del film La battaglia dei sessi è stato svolto da Pamela Martin, mentre ad occuparsi degli effetti speciali è stato Sam Dean. La protagonista di questa pellicola è appunto Emma Stone, che è celebre per aver vinto l’Oscar per la sua magistrale interpretazione nel film La La Land.

La battaglia dei sessi, la trama del film

La battaglia dei sessi fa riferimento al periodo degli anni Settanta, in cui c’è stata una vera e propria rivoluzione sessuale e l’ascesa del movimento femminista. In questo preciso contesto storico, la pellicola racconta lo svolgimento di un’importante partita di tennis, svoltasi nel 1973. Stiamo parlando di un famosissimo incontro sportivo, che ha visto confrontarsi Bobby Riggs e la campionessa mondiale femminile Billie Jean King. Questa sfida fu chiamata appunto La battaglia dei sessi e all’epoca fu seguita da ben 90 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Mentre la rivalità tra il provocatore Riggs e la King raggiunge il suo livello più alto, fuori dal campo di tennis ognuno di essi combatte delle battaglie più complicate a livello personale.

La King, quindi, non solo acetta di partecipare a questa partita per l’uguaglianza tra i sessi, ma anche per accettare la propria sessualità, in quanto pur essendo sposata con Larry, è innamorata persa di Marilyn Barnett. Da parte sua Riggs combatte contro i demoni del gioco, che gli hanno provocato numerosi problemi in famiglia e lo hanno allontanato dalla moglie Priscilla. Infine, Bobby vuole dimostrare durante la partita che gli uomini sono superiori, mentre la sua sfidante, ascolta e memorizza tutte le provocazioni del suo avversario, meditando di rispedirle al mittente con un dritto ed un rovescio sul campo di Houston. Il film racconta con dovizia di particolari questa celebre battaglia, che porterà quindi i due protagonisti a risolvere anche i propri problemi personali.

