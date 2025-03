La battaglia dell’ultimo panzer, film su Rete 4 diretto da José Lui Merino

La programmazione televisiva di mercoledì 12 marzo prevede, per il pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la messa in onda della pellicola intitolata La battaglia dell’ultimo panzer.

Questo film di genere bellico è una co-produzione di Italia e Spagna del 1969 ed è diretto dal film maker José Lui Merino, ricordato in particolare per avere girato diversi lungometraggi legati al personaggio di Zorro, tra cui Zorro il dominatore (1969), Zorro, il cavaliere della vendetta (1971) e Zorro, la maschera della vendetta (1971).

Le musiche sono invece composte dal musicista Francesco Lavagnino, che in precedenza aveva già collaborato con il regista in Kitosch, l’uomo che veniva dal nord (1967) e Requiem per un gringo (1968).

Nei panni del tenente Hunter troviamo Stelvio Rosi, attore italiano ricordato dal pubblico sopratutto per la sua performance ne Il Gattopardo di Luchino Visconti.

Con lui un altro volto molto amato degli anni ’60 e ’70, l’attrice Erna Schürer, protagonista di oltre 50 fotoromanzi in questo periodo.

Nel cast La battaglia dell’ultimo panzer anche l’attore statunitense Guy Madison, che verrà nuovamente diretto da Merino due anni più tardi in 7 eroiche carogne.

La trama del film La battaglia dell’ultimo panzer: la strenua resistenza di un soldato tedesco

La battaglia dell’ultimo panzer narra le sanguinose vicende che vedono coinvolto il tenente Hunter (Stelvio Rosi) durante lo storico sbarco in Normandia nel pieno della Seconda Guerra Mondiale.

Quasi tutti i carri armati tedeschi preposti per difendere la zona sono stati distrutti dalle forze alleate e, l’ultimo panzer rimasto è stato gravemente danneggiato durante gli scontri.

Nonostante la situazione sia a dir poco drammatica, il protagonista, accompagnato da un piccolo gruppo di uomini, è deciso a continuare a contrastare i nemici a qualunque costo.

Così, dopo essere riuscito a riparare il mezzo, prende in ostaggio alcuni abitanti del posto, in particolare i coniugi Pierre e Jannette, che gestiscono insieme un piccolo hotel, e un medico.

Hunter, però, rimane affascinato dalla donna e, pur di rimanere da solo con lei, acconsente a liberare gli altri due prigionieri e ordina ai suoi uomini di andare ad esplorare i territori vicini.

Questa decisione, però, si rivelerà fatale, poiché i soldati tedeschi finiranno in una trappola dei partigiani e verranno decimati.

Ormai gli unici ad essere sopravvissuti sono il tenente Hunter, Jannette e un sottoposto del protagonista, il giovane sergente Schultz, che si trovano ancora una volta a combattere da soli contro gli americani in attesa che qualche forza tedesca giunga in loro aiuto.

Paradossalmente, saranno proprio i tedeschi a segnare il destino di Hunter: arrivati sul posto e non capendo le ragioni dei colpi che giungono dal panzer, decidono di attaccare il mezzo, uccidendo il protagonista.