La battaglia dell’ultimo panzer, film su Rete 4 di José Lui Merino

Mercoledì 26 febbraio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:35, il film bellico dal titolo La battaglia dell’ultimo panzer.

Si tratta di una produzione italo-spagnola del 1969 che vede alla regia il cineasta spagnolo José Lui Merino, noto per avere curato le riprese di numerosi progetti cinematografici con protagonista Zorro, come Zorro il dominatore (1969), Zorro, il cavaliere della vendetta (1971) e Zorro, la maschera della vendetta (1971).

La colonna sonora è invece realizzata da Francesco Lavagnino, compositore italiano che ha lavorato in diverse occasioni con Merino in film come Kitosch, l’uomo che veniva dal nord (1967) e Requiem per un gringo (1968).

Il protagonista di La battaglia dell’ultimo panzer è interpretato dall’attore italiano Stelvio Rosi, noto per la sua interpretazione ne Il Gattopardo di Luchino Visconti.

Al suo fianco l’attrice e modella italiana Erna Schürer, volto di una cinquantina di fotoromanzi tra gli anni ’60 e ’70. Nel cast La battaglia dell’ultimo panzer anche Guy Madison, Rubén Rojo, Roberto Maldera, Carlo Simoni e Gustavo Rojo.

La trama del film La battaglia dell’ultimo panzer: la disfatta dei tedeschi dopo lo sbarco Normandia

La battaglia dell’ultimo panzer è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare all’indomani del celebre sbarco di Normandia.

Durante questo scontro, 4 su 5 dei mezzi militari posizionati per difendere la zona, vengono distrutti, mentre l’ultimo carro armato viene danneggiato ad un cingolo.

Il tenente Hunter è l’unico sopravvissuto con alcuni uomini e decide di continuare a fronteggiare i nemici costi quel che costi. Così, dopo avere riparato il panzer, arriva a Ville Le Bois, riuscendo a prendere come ostaggi i gestori di un piccolo albergo della zona, Pierre e Jannette, e un medico.

Desideroso di restare da solo con la donna, Hunter acconsente a liberare gli altri due ostaggi e dà ordine ai suoi sottoposti di ispezionare la zona limitrofa. Purtroppo gli uomini vengono attaccati da un gruppo di partigiani, che riescono a decimare le truppe prima di essere sterminati dal panzer.

Hunter, Jannette e il sergente Schultz sono gli unici sopravvissuti e, mentre attendono i soccorsi delle forze aeree tedesche, combattono nuovamente contro gli americani, riuscendo a distruggere il loro carro armato.

Durante lo scontro, le forze tedesche accorse non riescono a comprendere la ragione di quei colpi sparati, così attaccano il panzer del protagonista, uccidendolo.