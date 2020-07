La battaglia dell’ultimo panzer, Rete 4/ Trama e cast del film (oggi, 5 luglio)

La battaglia dell’ultimo panzer va in onda oggi, 5 luglio 2020, su Rete 4 a partire dalle ore 16.51. Il film è stato diretto da José Lui Merino nel 1969. Film di genere guerra vede alla fotografia il nostro Emanuele Di Cola, mentre il montaggio è di José Antonio Rojo. Agli effetti speciali troviamo Antonio Molina, mentre le splendide musiche di accompagnamento sono di Francesco Lavagnino. Nel cast del film troviamo Stelvio Rosi (tenente Hunter), Erna Schürer (Jeanette), Guy Madison (Lofty), Ruben Rojo (sergente Schultz), Roberto Maldera, Carlo Simoni, Gustavo Rojo (Sigfried Dolmann), Enrique Avila, Mirella Pamphili, Ida Macchinizzi e Giuliana Garavaglia. Si parlò del film come a budget limitato. Basti pensare che il carro armato del tenente Hunter era dipinto per metà con contrassegni tedeschi e dall’altra parte invece da quelli americani quindi utilizzandone uno solo. Quando questi due dovevano combattere se ne usava uno solo cambiando lato nelle riprese.

La battaglia dell’ultimo panzer, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de La battaglia dell’ultimo panzer. Durante l’avanzata degli americani, che seguiva lo sbarco in Normandia nella Seconda Guerra Mondiale, un giovane tedesco si ritrova da solo. Proverà a fare tutto quello che è nelle sue possibilità per arrivare alle sue linee. Quando però si troverà proprio a un passo dalla salvezza e dai suoi colleghi sarà ucciso dal fuoco amico della sua truppa, che senza averlo riconosciuto pensava di trovarsi di fronte un nemico. Un film crudo e pieno di colpi di scena, diretto con intelligenza magistrale, ci porta all’interno di uno dei più grandi drammi della storia dell’umanità. Sono diversi gli spunti presi dalla storia, ma molti sono anche falsi scenici per arrivare ad analizzare alcuni argomenti molto forti e intensi.



