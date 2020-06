La battaglia di Dunkerque/ Dunkirk, La storia vera: vittoria morale dell’UK

Pubblicità

La battaglia di Dunkerque, la storia reale raccontata nel film Dunkirk diretto da Cristopher Nolan. La pellicola del 2017, vincitrice di 3 Premi Oscar, racconta è ambientata durante la seconda guerra mondiale e racconta la terribile battaglia di Dunkerque svoltasi tra il 26 maggio e il 4 giugno del 1940. Si tratta del primo e durissimo attacco da parte delle truppe tedesche della Wehrmacht contro l’Occidente durante la prima fase della seconda guerra mondiale. Dopo la strana guerra, le truppe Panzer-Divisionen cominciano la loro avanzata con la campagna di Francia superando le Ardenne e la Mosa. Una volta sconfitte le truppe francesi, i tedeschi raggiunsero il 20 maggio 1940 le coste della Manica sconfiggendo sia in Belgio che nella parte nord della Francia il gruppo armato dei francesi e degli inglesi. Completamente isolate nella zona nord per via dell’avanzata tedesca, le truppe anglo-francesi cercano di ribellarsi all’avanzata dei tedeschi invano; per questo motivo decidono di ripiegare sulla Manica dove, circa 400mila soldati si ritrovano per sfuggire alle truppe tedesche evacuando via mare tramite il porto di Dunkerque.

La battaglia di Dunkerque: l’operazione Dynamo

L’operazione fu chiamata “Dynamo” e vide le navi inglese percorrere centinaia di chilometri in mare tra le mine e gli attacchi aerei e dei sottomarini tedeschi. Nonostante tutto e nonostante le mille difficoltà, le navi arrivano al porto francese di Dunkerque, chiamato Dunkirk in lingua inglese, dove caricano migliaia di soldati in attesa, l’uno sull’altro, desiderosi solo di essere salvati. L’obiettivo del Governo era quello di salvare almeno 40 mila soldati durante i due giorni di evacuazione: ad attenderli su quelle spiagge c’erano 400 mila soldati, tutti alla disperata ricerca di un posto su quella nave che li avrebbe salvati. L’evacuazione di circa 400 mila soldati anglo-francesi è un vero e proprio insuccesso per la Germania che in questa fase finale dimostrò alcune incertezze dal punto di vista delle operazioni, mentre per la Gran Bretagna il salvataggio a Dunkerque dei 400 mila soldati rappresenta una vittoria morale. Nonostante la vittoria morale di Dunkerque, per gli alleati la seconda guerra mondiale ha visto morire migliaia di soldati durante gli scontri con le truppe tedesche che, durante la seconda fase di offensiva, trionfarono sulla Francia.



