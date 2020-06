LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE, RETE 4/ Un film ispirato a fatti realmente accaduti

Pubblicità

La battaglia di Hacksaw Ridge si ispira a fatti realmente accaduti. Dal punto di vista commerciale, questo film è stato realizzato con un budget che si avvicinava ai 40 milioni di dollari. Il successo al botteghino è stato molto ampio visto che complessivamente tale film ha incassato ben 140 milioni di dollari. Per quanto riguarda la critica, gli esperti hanno ben accolto l’ultima fatica di Mel Gibson. Difatti, sul noto portale statunitense Rotten Tomatoes, questo film possiede la percentuale di 85% di voti positivi. Il film è riuscito ad aggiudicarsi anche due premi Oscar, dal momento che ha vinto nelle categorie Miglior Sonoro e Miglior Montaggio. Le riprese iniziarono il 28 settembre del 2015 e terminarono il 18 dicembre. Il regista Mel Gibson dopo l’esordio con i video diari di Arma Letale 2 e 3 è uscito al cinema con L’uomo senza volto del 1993. Il grande successo come regista è arrivato con Braveheart – Cuore Impavido due anni più tardi. Si è poi concentrato sul ruolo di attore, per tornare in sala 9 anni dopo con La Passione di Cristo. Prima del film in onda stasera abbiamo visto Apocalypto.

Info e orario film

La Battaglia di Hacksaw Ridge va in onda oggi, 7 giugno, a partire dalle ore 21:25 su Rete 4. Si tratta di una prima visione dal momento che il film ha debuttato nelle sale cinematografiche durante l’anno 2016 ed appartiene al genere film di guerra. Il regista del film è Mel Gibson, mentre la sceneggiatura della pellicola è stata curata da Andrew Knight e Robert Schenkkan. Il cast del film contiene molti personaggi noti ad Hollywood come ad esempio Andrew Garfield nelle vesti di protagonista, Vince Vaughn, Sam Worthington, Hugo Weaving, Teresa Palmer e Ryan Corr. La fotografia del film è stata curata da Simon Duggan mentre le musiche sono state realizzate da Rupert Gregson-Williams.

La Battaglia di Hacksaw Ridge, la trama del film

Ecco la trama de La Battaglia di Hacksaw Ridge. Desmond Doss è un giovane devoto che sin da piccolo è cresciuto come membro della Chiesa Avventista del Settimo Giorno. Inoltre, a causa di un trauma avuto da piccolo, Desmond rifiuta ogni forma di violenza e tutto ciò che vuole fare è aiutare il prossimo, soccorrendolo da ferite in qualsiasi modo possibile. Desmond trascorre la sua vita credendo fortemente nel comandamento di non uccidere, fino a quando un evento mondiale non sconvolge la sua esistenza. Difatti, Desmond ha appena 23 anni quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale ed è costretto ad arruolarsi.

Tuttavia, a causa della sua fede Desmond si dichiara un obiettore di coscienza e cerca in qualsiasi modo possibile di non impugnare le armi. Il giovane comunque, si dimostra sempre coraggioso e calca i campi di guerra cercando di salvare i propri compagni dalla morte. Sarà proprio durante la battaglia di Hacksaw Ridge che Desmond dimostrerà tutto il suo valore come soldato ma soprattutto come uomo.

