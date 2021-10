La battaglia di Midway/ Su Rete 4 il film con Henry Fonda nel cast

La battaglia di Midway va in onda su Rete 4 a partire dalle ore 16.00. Prodotto da Walter Mirisch nel 1976, il film trasmesso nel pomeriggio di Rete 4 del 1 ottobre 2021 è un grande classico del genere dedicato alla Seconda Guerra Mondiale, ‘La battaglia di Midway’, una pellicola celebre che rappresenta uno dei momenti strategicamente più tattici dello scontro bellico tra Giappone e Stati Uniti d’America nel Pacifico settentrionale. La rete Mediaset ripropone la pellicola con inizio delle trasmissioni alle ore 16,00, un film che sicuramente anche dopo molte repliche troverà un buon numero di affezionati del genere pronti a confermare il successo di questa sceneggiatura di grande successo.

Protagonisti de ‘La battaglia di Midway’ sono un cast complessivo di attori definibili immortali nel ricordo di una Hollywood di quell’epoca: Charlton Heston, nel ruolo del capitano Matthew Garth, Henry Fonda in quello dell’ammiraglio Chester Nimitz, Robert Mitchum come ammiraglio William Halsey, Glenn Ford nella parte del contrammiraglio Raymond Spruance, Cliff Robertson, comandante Carl Jessop, dalla parte nipponica troviamo il grande Toshirō Mifune nel ruolo dell’ammiraglio Isoroku Yamamoto. Non dimentichiamo altri due attori di grande rilievo: James Coburn, il capitano Vinton Maddox e Robert Wagner nel ruolo del vicecomandante Ernest Blake. In un cast del genere anche i comprimari sono di lusso; tra essi Eric Estrada, Pat Morita, John Fujioka, un film che non doveva sbagliare e che ha raccolto un grande successo al botteghino. Le musiche sono composte e dirette dal grande John Towner Williams, cinque volta premio Oscar come Miglior colonna sonora con le musiche de ‘Il violinista sul tetto’, ‘Lo squalo’, ‘Guerre stellari’, ‘E.T. l’extraterrestre’ e ‘ Schindler’s List – La lista di Schindler’.

La battaglia di Midway, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama de La battaglia di Midway. L’azione è ambientata nel 1942 al largo delle isole Midway. Da alcune settimane il Giappone ha attaccato gli Stati Uniti d’America con la celebre azione presso le isole Hawaii in Pearl Harbor e la guerra è oramai un conflitto planetario. In gioco la posta è alta: difendere le Midway, piccolo arcipelago ad ovest proprio delle Hawai, per impedire alla flotta nipponica di avvicinare la costa pacifica degli States, un’eventualità che diventerebbe drammatica nel proseguo del conflitto mondiale. Sulle flotte americane si trovano nello stesso momento padre e figlio, rispettivamente il capitano Matthew Garth e il sottotenente Thomas Garth, entrambi piloti d’aereo, ma concettualmente divisi perché Thomas, sottotenente dell’aeronautica, è innamorato della bella Haruko, giapponese e sospettata di collaborazionismo. Il padre non vede di buon occhio questa relazione, così come i superiori del ragazzo che, comunque, vuole portare avanti una storia con una ragazza che non sembra la spia che l’intelligence americano afferma essere. In ogni caso padre e figlio combatteranno per la loro bandiera assieme, sulle navi nel mezzo del Pacifico, contro kamikaze sugli aerei e flotte nipponiche all’arrembaggio.

