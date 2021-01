La Befana vien di notte, Rai1/ Paola Cortellesi nel film tra commedia e fantasy

La Befana vien di notte, il cast del film in onda oggi, 5 gennaio 2021, su Rai1, con Paola Cortellesi

Paola Cortellesi è chiamata a tenere compagnia agli italiani nel prime time di Rai1 proprio oggi, 5 gennaio 2021, nella notte che porterà nelle nostre case la Befana e segnerà la fine delle feste. La Befana vien di notte è il titolo del film in onda questa sera e che vedrà protagonista la nota attrice per una commedia dai toni fantasy che metterà d’accordo grandi e piccini come è giusto che sia. Tra dolci e carbone, la Cortellesi dovrà calarsi nei panni della protagonista, Paola/Befana, al fianco di Stefano Fresi, che vestirà i panni di Giovanni Rovasio / Mr. Johnny. Nel cast del film troveremo anche Fausto Maria Sciarappa nei panni di Giacomo, Giovanni Calcagno in quelli di Igor, Giuseppe Lo Piccolo in quelli di Smilzo, Luca Avagliano sarà Gino, Odette Adado sarà Emilia, Jasper Gonzales Cabal vestirà i panni di Giuseppe, Diego Delpiano sarà Ivan mentre Robert Ganea sarà Leo. Il film è diretto da Michele Soavi e scritto da Nicola Guaglianone.

La Befana vien di notte, la trama

La Befana vien di notte si prepara a tenerci compagnia con una commedia dalle venature fantasy in cui Paola Cortellesi è chiamata a vestire i panni di una maestra di scuola elementare, Paola, di giorno mentre di notte si trasforma proprio nella mitica Befana. Questa volta le cose per lei non andranno come sempre soprattutto quando, a ridosso dell’Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli, Mr. Johnny, con lo scopo di ottenere vendetta. A quanto pare, 20 anni prima, la Befana gli ha inavvertitamente rovinato l’infanzia e adesso tocca a lui avere il suo momento di gloria ma sei alunni di Paola assistono al suo sequestro e così, una volta scoperta la doppia identità della maestra, si attivano per cercare di liberarla.



© RIPRODUZIONE RISERVATA