La befana vien di notte/ Su Rai 2 il film con Paola Cortellesi e Stefano Fresi

La befana vien di notte, film di rai 2 diretto da Michele Soavi

La befana vien di notte è una commedia a tratti avventurosa e con un pizzico di fantasy, del 2018, che va in onda oggi, 6 gennaio, a partire dalle 21,20 su Rai 2. La regia è di Michele Soavi, mentre gli interpreti principali sono: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Fausto Maria Sciarappa e Giovanni Calcagno. I due protagonisti avevano già lavorato insieme nel film Gli ultimi saranno gli ultimi. Il produttore è Andrea Occhpinti, mentre l’autore delle musiche è Andrea Farri, un compositore specializzato in colonne sonore che è stato nominato al David di Donatello per la migliore canzone originale e colonna sonora di Veloce come il vento .La befana vien di notte ottiene un discreto successo di pubblico, mentre la critica non lo ha accolto positivamente.

Nonostante lo spessore degli attori, infatti, i loro ruoli non vengono ben valorizzati, mentre un plauso lo merita il regista che ancora una volta si dimostra un grande esperto del genere. Il film ha anche un seguito, La befana vien di notte II le origini, ambientato però nel XVIII secolo, che ha come protagonista Monica Bellucci. La befana viene di notte ha ottenuto la nomination ai David di Donatello per i migliori effetti speciali visivi. Michele Soavi è un regista, attore e sceneggiatore che lavora soprattutto in televisione, tra l’altro ha firmato la regia di Francesco, Ultimo, Nassiryia, Rocco Schiavone e Makari.

La befana vien di notte, la trama del film

La narrazione del film La befana vien di notte ha come protagonista Paola, una maestra elementare che, invece, di notte si trasforma segretamente da tutti, nella vecchia e brutta befana. La vita di Paola svolge tranquillamente, ma pochi giorni prima dell’Epifania viene rapita da un produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e, in realtà, ha un conto da saldare con Paola, o meglio la befana, perché circa 20 anni prima gli ha causato un grande trauma rovinandogli l’intera infanzia.

La fortuna vuole che sei dei suoi alunni, assistono casualmente al rapimento e scoprono così la doppia identità della maestra. I ragazzini, decidono di aiutare la loro adorata maestra e con le loro biciclette riescono a organizzarsi per l’avventura che li cambierà per sempre. La befana viene salvata dopo numerosi momenti di magia, risate e tante sorprese.

