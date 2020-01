La Bella e la Bestia/ Curiosità sul film Disney: dalla locandina al castello fiabesco

La bella e la bestia è uno dei classici Disney più amato di sempre. Considerato uno dei capolavoro dell’animazione, il cartone è stato il primo ad incassare oltre 100 milioni di dollari al botteghino e il primo ad essere candidato ai Premi Oscar nella categoria miglior film. Tanti i record e le curiosità legata al cartone animato liberamente ispirato alla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Belle e la Bestia hanno fatto sognare ed innamorare milioni di persone nel mondo, ma tantissime sono le curiosità legata a questo film. Pesante che nell’edizione cinese la voce della Bestia è prestata da Jackie Chan, mentre in quella italiana la canzone principale è cantata meravigliosamente da Gino Paoli e la figlia Amanda Sandrelli. Cinque le nomination ai Premi Oscar di cui due ne vince due nelle categorie colonna sonora e miglior canzone, mentre tre sono i Golden Globe vinti nella categoria miglior film commedia o musicale e miglior colonna sonora e miglior canzone. Il cartone, inoltre, valse inoltre il Grammy Award a Peabo Bryson e Céline Dion come miglior interpretazione vocale pop di coppia o di gruppo. Vi sono diverse differenze tra la fiaba e la pellicola, per esempio nel libro il principe viene punito perchè non aveva ceduto alle lusinghe di una strega cattiva, inoltre a differenza del film in cui Belle è figlia unica, nel libro ha due sorelle cattive. In seguito al cartone è stato prodotto nel 2015 un live action con Emma Watson nei panni di Belle, inoltre sono stati ideati anche due midquel animati: La bella e la bestia: Un magico Natale, e Il mondo incantato di Belle.

La bella e la bestia della Disney: sapevate che il castello esiste davvero?

Tante le altre curiosità legate al cartone La Bella e la Bestia. Avete mai fatto caso che Belle è la sola ragazza del villaggio a vestire di blu? Ebbene, il motivo di questa scelta non è casuale, ma è stata fatta proprio per differenziare Belle da tutte le altre persone del paese. Anche la locandina del film campione di incassi al botteghino ha una storia particolare: il poster, infatti, è opera di John Alvin, artista conosciuto anche per aver lavorato alle locandine de Il Re Leone, di E.T. l’extra-terrestre e I Gremlins. Ma non finisce qui, visto che tutti gli appassionati della fiaba della Disney potranno decidere anche di visitare il famoso castello che ha visto Belle e la Bestia incontrarsi per la prima volta. In pochi sanno, infatti, che il castello, abitato nella fiaba da Lumière e Tockins, che ha ispirato il celebre cartone animato esiste davvero e si trova nella Loira. Si tratta dello Chateau de Chambord, castello ultrasecolare risalente alla prima metà del ‘500. Il primo ad abitarci è stato Francis I, mentre successivamente divenne la dimora di Stanislas I. Oggi il castello è patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA