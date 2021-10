La Bella e la Bestia, Italia 1/ Vincent Cassel nella riproposizione di un classico

La Bella e la Bestia, film su Italia 1 diretto da Christophe Gans

La Bella e la Bestia sarà trasmesso oggi, sabato 23 ottobre 2021, a partiredalle ore 21.25 su Italia 1. Si può dire che il lungometraggio in esame non è altro che un’opera cinematografica di genere fantastico-sentimentale. Gli attori principali sono Vincent Cassel, André Dussollier, Eduardo Noriega e Léa Seydoux. L’anno di produzione di questo film fantastico è il 2014. Il regista del lungometraggio in questione è Christophe Gans, che ha anche diretto Silent Hill, mentre la colonna sonora di questo film è stata composta da Pierre Adenot. L’attore protagonista della Bella e la Bestia, Vincent Cassel, è famoso per aver recitato in Underwater e nel celebre thriller Il cigno nero.

Mr Nice Guy, Italia 1/ Jackie Chan in una prova molto convincente

La Bella e la Bestia, la trama del film

Secondo la storia narrata ne La Bella e la Bestia, un giorno un ricco mercante perde tutte le sue ricchezze in mare. A causa della sua crisi economica, l’uomo è costretto a trasferirsi in campagna insieme con i suoi sei figli. Ad un certo punto il mercante parte per partecipare ad un’importante fiera, nella speranza di poter vendere la sua merce e di poter sistemare le sue finanze. Le due figlie maggiori gli chiedono in regalo degli abiti, delle scarpe e dei profumi costosi, mentre quella più piccola, di nome Belle, vuole in dono soltanto una rosa. Durante il viaggio, l’uomo viene rinchiuso in un misterioso castello, dove vive una terribile Bestia. Quest’ultima chiede al mercante una vita in cambio di una rosa. Belle, per salvare il padre, decide di sacrificarsi al posto del genitore. La ragazza rimane quindi a vivere nel castello, mentre il mercante può ritornare ad essere libero. La Bestia sceglie di non uccidere la giovane, ma di tenerla prigioniera nel suo regno lucubre e magico. Belle, sempre più incuriosita dal suo carceriere, decide di scoprire qualcosa di importante sul suo passato. La donna inizia così a visitare l’imponente fortezza nella quale è costretta a vivere. Belle, ad un certo punto, viene a sapere che la Bestia nasconde un segreto triste e oscuro. Solo lei può quindi aiutare il suo carceriere a salvarsi. La giovane dunque decide di aiutare la Bestia, che grazie proprio a Belle potrà avere l’opportunità di riavere la libertà e l’amore nella sua esistenza.

Il sacrificio di una madre, Rete 4/ Un thriller ad alta tensione

Video, il trailer del film “La Bella e la Bestia”

LEGGI ANCHE:

PEPPERMINT: L'ANGELO DELLA VENDETTA, ITALIA 1/ Streaming film con Jennifer Garner

© RIPRODUZIONE RISERVATA