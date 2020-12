La Bella e la Bestia, Rai1/ Trama del film con Emma Watson in onda oggi, 28 dicembre

La Bella e la Bestia, Rai1, cast del film con Emma Watson in onda oggi, 28 dicembre

La Bella e la Bestia è il film in onda oggi, 28 dicembre, nel prime time di Rai1. Proprio ieri sera a tenerci compagnia ci ha pensato il film Cenerentola con Lily James e tra le curiosità legate alla pellicola c’è proprio il fatto che Emma Watson era stata scelta per quel ruolo salvo poi lasciarlo a favore di quello che andrà in scena questa sera, la dolce Belle della famosa favola. Sarà proprio la star di Harry Potter la stella del film in onda oggi al fianco di Dan Stevens, Kevin Kline, Luke Evans, Emma Thompson, Stanley Tucci, Ian McKellen e Ewan McGregor per portare in scena una prima serata per sognare e tornare bambini con le atmosfere fantasy nella versione live action firmata dal regista Bill Condon.

La prima ad annunciare il suo arrivo nel cast è stata proprio Emma Watson, a cui spettava un salario base di 3 milioni di dollari più la percentuale sugli incassi. A lei si sono uniti poi Luke Evans, per Gaston, e Dan Stevens, per la Bestia. In seguito si aggiunge Josh Gad nel ruolo di Le Tont, e poi anche Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline nel ruolo di Maurice, Audra McDonald in quello di Madame Guardaroba, Ian McKellen come Tockins, Gugu Mbatha-Raw in quello di Spolverina, Ewan McGregor come Lumière e Stanley Tucci in un ruolo inedito, Maestro Cadenza.

La Bella e la Bestia, trama del film di Rai1

Inutile dire che la trama de La Bella e la Bestia non si discosta tanto da quella del classico Disney in cui la giovane sognante Belle si aggira per il suo paese cantando, ballando e leggendo tutti i libri presenti in biblioteca sognando un mondo lontano, un’avventura magnifica e un amore da favola. I suoi sogni si infrangono contro un muro di cinta molto alto, quello del castello in cui vive la Bestia che tiene prigioniero suo padre reo di essere intrufolato in casa sua. Belle si offre come prigioniera al suo posto e mentre il padre Maurice viene rispedito a casa, lei dovrà vivere nel castello e questo la distrugge. I suoi sogni sono davvero distrutti per sempre? Dopo la notte di tormenta, finalmente spunta il sole anche nella vita di Belle visto che la Bestia prova ad essere gentile con lei convinto dai suoi collaboratori che possa essere lei la ragazza che potrà sciogliere il maleficio fatto sul castello e i suoi abitanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA