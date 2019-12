La Bella e la Bestia/ Sequel in arrivo con Emma Watson? L’idea della Disney

Per la sera di Natale, Rai 1 ha deciso di regalare al pubblico una favola senza tempo: quella de La Bella e la Bestia. In particolare va in onda l’ultima versione della fiaba, il live action che vede la bravissima Emma Watson nei panni della protagonista. La pellicola ha ottenuto un grandissimo successo tanto che sin da subito si è parlato di possibile sequel. Pare però che quella di dare un seguito alla storia di Belle non sia utopia. La protagonista de La Bella e la Bestia potrebbe infatti tornare presto in una nuova storia che vedrà ancora la Watson protagonista.

La Bella e la Bestia: le news sul sequel

Disney avrebbe infatti in progetto un nuovo film che non sarà però un vero e proprio sequel ma una nuova storia potrebbe avere come protagonista Belle (e la Watson!) o addirittura Gaston. Quindi non si ripartirà dal finale del live action del 2017, a confermarlo anche il regista Bill Condon, che ha da tempo dichiarato di essere già a lavoro con gli sceneggiatori per la stesura di una nuova storia. Una bellissima notizia per tutti i fan di questa magica storia.

