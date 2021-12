LA BELLA E LA BESTIA/ Su Rai 1 il classico Walt Disney con Emma Watson

Il film La Bella e la Bestia si è imposto nel mercato cinematografico dal punto di vista degli incassi dopo pochissime settimane dalla sua distribuzione. Infatti, in poco tempo la pellicola si è posizionata al 30 posto dei film che hanno superato nella storia il miliardo di incasso. Inoltre, il film ha ottenuto diverse candidature degne di nota, come la miglior scenografia e migliori costumi alla cerimonia degli Oscar del 2018. Tra i nomi celebri che hanno portato al successo il progetto spiccano Emma Watson e Dan Stevens. Nel cast troviamo anche la splendida Hattie Morahan che interpreta Agata doppiata nella versione italiana dalla straordinaria Vittoria Puccini. Il debutto da attrice arriva nel 2004 quando recita nella serie tv New Tricks Nuove tracce per vecchie volpi. Sul grande schermo invece arriva con La bussola d’oro di Chris Weitz del 2007. Non tutti sanno che l’attrice è laureata all’Università di Cambridge in letteratura inglese.

FORREST GUMP/ Su Italia 1 il film con Tom Hanks, successo per la critica

La Bella e la Bestia, film di Rai 1 con le musiche di Alan Menken

La Bella e la Bestia va in onda oggi, mercoledì 29 dicembre, su Rai 1 a partire dalle ore 21.30. Si tratta di un film drammatico e sentimentale, remake della pellicola d’animazione omonima del 1991, prodotto nel 2017 e diretto da Bill Condon. La Bella e la Bestia sarà trasmesso in prima serata su Rai 1. Nel cast troviamo Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline e molti altri ancora.

NATALE DA CHEF/ Su Canale 5 il film di Neri Parenti, successo al botteghino

Straordinarie per il film sono anche le musiche di Alan Menken. Non ci si deve dimenticare di sottolineare come siano importanti anche i costumi di Jacquelin Durran che riesce a ricreare la magica atmosfera presente all’interno del cartone animato della Walt Disney anche in un film live action.

La Bella e la Bestia, la trama del film: una storia d’amore

Leggiamo da vicino la trama de La Bella e la Bestia. Il corso degli eventi si svolgono in Francia, dove un altezzoso principe vive trattando superbia i suoi sudditi le sue attenzioni unicamente al lusso e alla ricchezza. Una notte a far visita al suo bellissimo castello arriva una povera mendicante, che in realtà si rivelerà essere una maga intenta a metterlo alla prova. La donna chiede cortesemente di essere ospitata porgendo come ricompensa una rosa, ma viene brutalmente scacciata. Come punizione la maga lancia un incantesimo che tramuta il principe in una bestia; inoltre, tutto il villaggio dimentica la sua esistenza compresa la presenza del castello che da quel momento in poi diventa luogo di solitudine e abbandono.

Scuola di ladri/ Su Rete 4 il film diretto da Neri Parenti

Dopo anni di solitudine le sorti del principe vengono scosse dalla vita di una giovane donna di nome Belle che vive con il padre di nome a Maurice. Quest’ultimo intento a raggiungere il luogo dove avrebbe dovuto esibirsi come artista, perde l’orientamento e si imbatte in dei lupi che lo mettono in serio pericolo. L’uomo nel tentativo di scappare arriva proprio nei pressi del tenebroso palazzo; sopraffatto dalle sensazioni negative decide di mettersi nuovamente in fuga, ma commette l’errore di fermarsi a cogliere una rosa dal giardino. In quel momento si imbatte nella bestia che, scambiandolo per un ladro decide di farlo prigioniero.

Nel frattempo il cavallo di Maurice raggiunge la giovane Belle, portandola in tutta fretta proprio dove si trova il padre. Arrivata a destinazione la donna viene subito messa in guardia dal padre che cerca in ogni modo di invitarla a fuggire per non cadere nelle grinfie della bestia. Quest’ultima sopraggiunge, e Belle si propone come scambio per la liberazione del padre. La creatura accetta, e dopo aver tentato la fuga la donna è costretta a restare in compagnia della bestia all’interno del castello dove ha modo di conoscere i modi gentili dei vari oggetti che incredibilmente prendono vita. Proprio grazie alla loro compagnia ha modo di conoscere alcune storie riguardanti il passato della bestia.

Nel frattempo la donna è costretta fuggire dalle furie della bestia dopo essersi imbattuta nell’ala ovest del palazzo dove è conservata la rosa della maga donata il giorno dell’incantesimo. Belle si imbatte durante la fuga ancora una volta in un branco di lupi, prontamente scacciati dalle bestia che però resta ferita. Intenerita e grata alla creatura, la donna sceglie di tornare a palazzo con lui per prestargli le dovute cure. Nel frattempo hanno modo di conoscersi meglio, con Belle che dimostra tutto il suo impegno nel provare a cambiare i suoi comportamenti e riportarlo ad un atteggiamento normale e consono. Nel frattempo in città qualcosa scuote la vita di Maurice, in particolare Gaston, un cacciatore innamorato fortemente di Belle, non crede alla storia della bestia e prova ad uccidere il padre della ragazza.

Nonostante il tentativo fallito, il malvagio cacciatore trova comunque modo di vendicarsi cercando di far rinchiudere l’anziano in manicomio. Fortunatamente, tramite uno specchio magico della bestia Belle riesce a scoprire in tempo ciò che sta accadendo decidendo di tornare di corsa al villaggio per salvare il padre. Dopo un duro confronto con Gaston riesce a convincerlo della veridicità della storia solo grazie all’utilizzo dello specchio. L’esito però non è quello sperato; l’uomo decide di aizzare il popolo per attaccare il palazzo della bestia e ucciderla. Inizia una vera e propria battaglia mentre sulla torre più alta di scontrano proprio la creatura e Gaston.

Quest’ultimo con l’inganno lo ferisce gravemente per poi cadere al suolo per il cedimento del pavimento della torre. Anche la bestia però, tra le braccia di Belle, cede alle sofferenze e muore. Nonostante tutto, l’amore dichiarato dalla ragazza in lacrime spinge la maga a rompere l’incantesimo permettendo ai due di coronare il sogno d’amore, mentre tutto torna alla normalità.

Video, il trailer del film “La Bella e la Bestia”





© RIPRODUZIONE RISERVATA